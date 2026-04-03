Минесота и Каролина си гарантираха участие в плейофите на НХЛ

Двата тима се присъединиха към Колорадо и Далас в битката за Купа "Стенли“

минесота каролина гарантираха участие плейофите нхл
Минесота Уайлд и Каролина Хърикейнс си осигуриха място в плейофите на Национална хокейна лига и се присъединиха към вече класиралите се Колорадо Аваланч и Далас Старс.

Минесота стигна до успех с 5:2 над Ванкувър Кенъкс, като Мат Болди и Райън Хартман реализираха по два гола. Кирил Капризов добави попадение и асистенция, а вратарят Филип Густафсон направи 30 спасявания и записа победа №100 в кариерата си.

Каролина пък се наложи убедително с 5:1 над Кълъмбъс Блу Джакетс и с 102 точки оглавява Източната конференция. Лоуган Станковън отбеляза два гола за успеха.

В отлична форма се намира Монреал Канейдиънс, който постигна седма поредна победа с 3:2 срещу Ню Йорк Рейнджърс. Кол Кофийлд реализира два гола и вече има 49 през сезона, доближавайки се до лидера Нейт Маккинън.

Отава Сенатърс запази позицията си за "уайлд кард“ след успех с 4:1 над Бъфало Сейбърс, докато Детройт Ред Уингс също има 88 точки, но остава извън плейофите заради по-лоши показатели.

Шампионът Флорида Пантерс запази минимални шансове за класиране след успех с 2:1 над Бостън Брюинс.

В другите срещи Ню Джърси Девилс разгроми Вашингтон Кепитълс със 7:3 след силен мач на Джак Хюз, а Далас Старс победи Уинипег Джетс с 3:0 след "шътаут“ на Джейк Отинджър.

Едмънтън Ойлърс постигна пета поредна победа след 3:1 срещу Чикаго Блекхоукс и се изравни на върха в Тихоокеанската дивизия.

Силен мач изигра Мич Марнър, който записа хеттрик и две асистенции при успеха на Вегас Голдън Найтс с 6:3 над Калгари Флеймс.

Сан Хосе Шаркс продължава добрата си серия след 4:1 срещу Торонто Мейпъл Лийфс и заема позиция за "уайлд кард“ на Запад, докато Нешвил Предатърс надви Лос Анджелис Кингс след дузпи.

В друг двубой Юта се наложи с 6:2 над Сиатъл Кракен след силна игра на Лоугън Куули.

