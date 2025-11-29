БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Минесота спря серията на Колорадо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Герой за Уайлд стана Мат Болди, който реализира решителния удар при наказателните удари.

Минесота - Колорадо
Снимка: БТА
Слушай новината

Минесота сложи край на впечатляващата серия от десет последователни победи на Колорадо, след като спечели драматично с 3:2 след дузпи в двубой от НХЛ.

Герой за Уайлд стана Мат Болди, който реализира решителния удар при наказателните удари. В редовното време Кирил Капризов блестя с два гола и изигра ключова роля за седмия пореден успех на тима от Сейнт Пол.

Анахайм също стигна до победа след изпълнение на дузпи — този път с 5:4 срещу Лос Анджелис. Лео Карлсън върна „патоците“ в мача с късен изравнителен гол, а при дузпите точни бяха Трой Тери и Мейсън Мактавиш.

Филаделфия постигна нов успех в подобен сценарий, надделявайки с 4:3 над Ню Йорк Айлендърс. Флайърс бяха загубили комфортна преднина от три гола, но показаха характер и записаха пета победа от пет мача, решени чрез дузпи през сезона.

Питсбърг се наложи над Кълъмбъс с 4:3 след продължение. Крис Летанг сложи точка на спора още в 59-ата секунда на оувъртайма, а Сидни Кросби се отличи с два гола. Брайън Ръст добави още едно попадение за „пингвините“.

Тампа Бей продължи силното си представяне и записа шеста поредна победа — този път с 6:3 срещу Детройт. Яни Гурд реализира два гола, а Дарън Радиш допринесе с едно попадение и две асистенции за убедителния успех на Лайтнинг.

Ню Йорк Рейнджърс поднесе шамар на Бостън насред TD Garden, след като ги разби с 6:2. Артьоми Панарин завърши вечерта с гол и три асистенции, а Мика Зибанеяд вкара два бързи гола в рамките на едва 45 секунди през втората третина. Владислав Гавриков, Карсън Суси и Алексис Лафрение също се разписаха за нюйоркчани.

Каролина постигна втора победа над Уинипег в рамките на осем дни, този път по категоричен начин — 5:1. Сет Джарвис беше голямата звезда на мача, оформи хеттрик, а Джордан Мартинук и Александър Никишин добавиха по едно попадение.

#НХЛ 2025/2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
1
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
2
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
3
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
4
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
5
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България
6
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Други спортове

Преизбраха Християна Тодорова като член на Техническия комитет по художествена гимнастика
Преизбраха Християна Тодорова като член на Техническия комитет по художествена гимнастика
Националите се подготвят за европейското първенство в малък басейн с амбиции за медал Националите се подготвят за европейското първенство в малък басейн с амбиции за медал
Чете се за: 02:12 мин.
Спортни новини 29.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 29.11.2025 г., 12:25 ч.
Гледайте Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата" Гледайте Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:45 мин.
Трима българи излизат днес за титла от европейското по бокс до 23 г. Трима българи излизат днес за титла от европейското по бокс до 23 г.
Чете се за: 01:37 мин.
Боряна Калейн: Мислих си, че изглеждам като големите момичета в залата Боряна Калейн: Мислих си, че изглеждам като големите момичета в залата
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
"Русия следва своя "военен план" - да убива и разрушава": (Не)възможни ли са преговорите за мир? "Русия следва своя "военен план" - да убива и разрушава": (Не)възможни ли са преговорите за мир?
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Пеевски пак се закани: Атака в съда, ако КЕВР не спре поскъпването...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Aвиокомпании по света прекъснаха част от полетите си заради...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ