Минесота спря серията на Колорадо

Минесота сложи край на впечатляващата серия от десет последователни победи на Колорадо, след като спечели драматично с 3:2 след дузпи в двубой от НХЛ.

Герой за Уайлд стана Мат Болди, който реализира решителния удар при наказателните удари. В редовното време Кирил Капризов блестя с два гола и изигра ключова роля за седмия пореден успех на тима от Сейнт Пол.

Анахайм също стигна до победа след изпълнение на дузпи — този път с 5:4 срещу Лос Анджелис. Лео Карлсън върна „патоците“ в мача с късен изравнителен гол, а при дузпите точни бяха Трой Тери и Мейсън Мактавиш.

Филаделфия постигна нов успех в подобен сценарий, надделявайки с 4:3 над Ню Йорк Айлендърс. Флайърс бяха загубили комфортна преднина от три гола, но показаха характер и записаха пета победа от пет мача, решени чрез дузпи през сезона.

Питсбърг се наложи над Кълъмбъс с 4:3 след продължение. Крис Летанг сложи точка на спора още в 59-ата секунда на оувъртайма, а Сидни Кросби се отличи с два гола. Брайън Ръст добави още едно попадение за „пингвините“.

Тампа Бей продължи силното си представяне и записа шеста поредна победа — този път с 6:3 срещу Детройт. Яни Гурд реализира два гола, а Дарън Радиш допринесе с едно попадение и две асистенции за убедителния успех на Лайтнинг.

Ню Йорк Рейнджърс поднесе шамар на Бостън насред TD Garden, след като ги разби с 6:2. Артьоми Панарин завърши вечерта с гол и три асистенции, а Мика Зибанеяд вкара два бързи гола в рамките на едва 45 секунди през втората третина. Владислав Гавриков, Карсън Суси и Алексис Лафрение също се разписаха за нюйоркчани.

Каролина постигна втора победа над Уинипег в рамките на осем дни, този път по категоричен начин — 5:1. Сет Джарвис беше голямата звезда на мача, оформи хеттрик, а Джордан Мартинук и Александър Никишин добавиха по едно попадение.