Минимална победа изпрати Борусия Дормунд напред за Купата на Германия

Борусия Дортмунд продължава във втория кръг в турнира за Купата на Германия. „Черно-жълтите“ спечелиха при гостуването си на Рот-Вайс Есен с 1:0. Единственият гол за победителите отбеляза Серу Гираси, който прониза третодивизионния тим в 79-та минута.

Друг представител на Бундеслигата Майнц 05 се наложи също с 1:0 като гост над Динамо Дрезден. Фортуна Дюселдорф осъществи пълен обрат до 4:2 над Швайнфурт. Херта Берлин елиминира Пройсен Мюнстер след изпълнение на дузпи – 5:3.

До края на този етап има още два мача. Байерн Мюнхен ще гостува на Айнтрахт Брауншвайг (26.08), а Щутгарт има визита на Веен (27.08).