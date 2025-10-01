БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министър Георг Георгиев: България и Саудитска Арабия имат значителен неизползван потенциал за икономическо партньорство

Министърът на външните работи Георг Георгиев се срещна с министъра на икономиката и планирането на Кралство Саудитска Арабия, Н.Пр. Фейсал бин Фадил Ал Ибрахим

Министър Георг Георгиев: България и Саудитска Арабия имат значителен неизползван потенциал за икономическо партньорство
България и Саудитска Арабия имат значителен неизползван потенциал за икономическо партньорство, който можем и трябва да превърнем в реални съвместни проекти от взаимна полза за нашите граждани и бизнеси. Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев по време на среща с министъра на икономиката и планирането на Кралство Саудитска Арабия, Н.Пр. Фейсал бин Фадил Ал Ибрахим, в рамките на „Мюнхенската лидерска среща“ в град Ал Уля.

Двамата министри обсъдиха двустранните икономически отношения и инвестиционното сътрудничество, като подчертаха значимостта на динамичното икономическо развитие на Саудитска Арабия.

„Модернизационните усилия на Саудитска Арабия са изключителен пример за България в икономическо отношение, а българската подкрепа за кандидатурата на Рияд за домакинство на ЕКСПО 2030 е ясен знак за важността, която отдаваме на нашите двустранни отношения, включително в сферата на икономиката и технологиите”, отбеляза министър Георгиев.

В хода на разговора бе подчертано значението на провеждането на предстоящото първо заседание на Смесения комитет за икономическо сътрудничество между двете страни. Министрите обсъдиха възможността да бъдат подписани ключови меморандуми в областта на икономиката, енергетиката, минералните ресурси, образованието и спорта.

„България счита, че провеждането на съвместен бизнес и инвестиционен форум успоредно със Смесения комитет ще даде допълнителна стойност и ще отвори нови хоризонти за партньорство със Саудитска Арабия“, заяви първият ни дипломат.

Като приоритетни сфери за бъдещо сътрудничество от българска страна бяха откроени енергетиката, отбраната и сигурността, както и сферата на високите технологии. България изрази интерес към привличането на саудитски инвестиции в научноизследователската дейност, машиностроенето, електрониката и химическата индустрия.

„Българските компании могат да бъдат надеждни партньори за Саудитска Арабия в редица области. Съществуват отлични перспективи за износ на висококачествени български стоки и продукция“, посочи министър Георгиев.

На свой ред министър Ал Ибрахим очерта енергийната сфера, отбраната и сигурността, както и здравеопазването като потенциално сериозни сфери за взаимодействие между България и Саудитска Арабия.

„Имаме възможност да открием нови перспективи за сътрудничество в енергийната сфера, както и в областите на отбраната и сигурността, където ние инвестираме значителен ресурс, в т.ч. по отношение на развитието на високи технологии и продукция на безпилотни летателни апарати. Здравеопазването е сектор, в който също имаме възможност да споделим опит, както и високо квалифициран персонал.“, посочи министър Ал Ибрахим.

В заключение, Георг Георгиев и министър Ал Ибрахим изразиха увереност, че развитието на икономическите връзки между България и Саудитска Арабия ще укрепи партньорството между двете държави и ще създаде нови възможности за сътрудничество в ключови сектори от взаимен интерес.

