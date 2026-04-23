Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Чете се за: 01:37 мин.
Министър Илиев отличи Марияна Узунова и Калоян Петров за успехите им на Европейското първенство по скокове на батут

Чете се за: 01:37 мин.
С почетен плакет беше отличен и треньорът Станислав Стоянов.

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди Марияна Узунова и Калоян Петров за представянето им на Европейското първенство по скокове на батут в Портимао, Португалия.

Общо два бронзови медала спечелиха българските състезатели на шампионата на Стария континент. В индивидуалната дисциплина във възрастовата група до 21 години Марияна Узунова стигна до третото място, след като на финала получи за изпълнението си оценка от 51.580 точки. В същата възрастова група при младежите Калоян Петров се нареди на седмо място, след като допусна грешка, което го лиши от място на подиума. При смесените синхронни скокове Узунова и Петров също се поздравиха с отличие. Съдиите оцениха изпълнението им с 46.180 точки, което им отреди третата позиция.

„Поздравявам ви за чудесното представяне на Европейското първенство в Португалия. Вашият спорт е такъв, че една малка грешка коства много. Вие сте млади и бъдещето е пред вас. Продължавайте да работите по същия начин, преследвайте мечтите си и най-вече бъдете уверени в себе си. Убеден съм, че големите успехи за вас тепърва предстоят“, заяви министър Илиев.

С почетен плакет беше отличен и треньорът Станислав Стоянов.

