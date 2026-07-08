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Министър Найденов откри новия арест и пробационна служба във Велико Търново

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министър найденов откри новия арест пробационна служба велико търново
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Министърът на правосъдието Николай Найденов откри днес новия арест и пробационна служба във Велико Търново.

Преустроените помещения отговарят на всички изисквания, заложени в нормативните изисквания за условията и реда в пенитенциарните заведения. Средствата за ремонта, в размер на близо 2,271 млн. евро, са от бюджета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

До сега арестните помещения в града се намираха в сградата на ОД на МВР, а пробационната служба ползваше помещения, предоставени от Областната управа.

Новият арест е с капацитет за настаняване до 60 задържани лица. Във всяко от помещенията е изграден самостоятелен санитарен възел, осигурен е достъп до пряка дневна светлина, както и климатизация, с възможност за регулиране на температурата.

В двора са обособени 4 места за престой на открито, с телефони за връзка с близки и адвокати.

В новата сграда има отделни помещения за свиждане с близки и среща с адвокати, лекарски кабинет за преглед на новозадържани и задържани лица.

Служителите от надзорно-охранителния състав ще имат възможност да работят с високо технологични системи, включително сензори за движение, визуален контрол на достъп до ареста, заключващ електронен механизъм за всяко спално помещение.

Николай Найденов, министър на правосъдието: „Всичко това е част от новата визия за българската пенитенциарна система за подобряване на инфраструктурата в местата за лишаване от свобода, след като години наред условията в арестите и затворите у нас бяха обект на критики в редица доклади от национални и международни организации. Амбицията ни е да продължаваме да се развиваме, с подобряване на условията изпълняваме основополагащи задължения на държавата.“

Присъстваха още ресорният заместник-министър на правосъдието Станимир Станев, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, областният управител на Велико Търново Марин Богомилов, кметът на града Даниел Панов, ръководителите на Административния, Окръжния и Районния съд, на Окръжна и Районна прокуратура в града, директорът на ОД на МВР и на регионалното поделение на ГДО и др. Великотърновският митрополит Григорий освети новите помещения.

#Николай Найденов  #нов арест #Велико Търново #министър на правосъдието

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