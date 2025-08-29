БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

Министър Тахов: Искаме мнението на целия животновъден бранш за ваксинирането срещу шарка по овцете и козите

У нас
Централният епизоотичен съвет не взе решение за ваксинация на животните

овце
Снимка: БТА
Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов участва в заседанието на Централния епизоотичен съвет във връзка с ваксинирането на кози и овце срещу шарка. който се проведе днес в Министерския съвет. Съветът беше председателстван от заместник министър-председателя Томислав Дончев.

В срещата участваха представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, Българската агенция по безопасност на храните, животновъдни и млекопреработвателни браншови организации.

Министър Тахов обясни, че стъпката се предприема с цел постигане на единно решение, което към днешна дата при животновъдите все още не е постигнато. На срещата стана ясно, че ще се проведат събрания по места, за да бъде предоставена информация на фермерите – икономически анализи от една страна за евентуалните търговски рестрикции, до които би довела евентуалната ваксинация, както и ползите и негативите от поставянето на ваксина на животните.

"Държавата в лицето на МЗХ работи по два варианта – единият е поставяне на ваксина, за която имаме абсолютна готовност, а другият е ежедневен мониторинг и изчакване. Проведохме среща с ЕК в Брюксел, на която бяха обсъдени възможностите за приложение на ваксинацията. БАБХ е дала одобрение за използване на ваксината на територията на нашата страна, така че имаме пълна готовност. Но докато не вземем обратна връзка от животновъдния бранш - дали желае да бъде поставена ваксината, с всички ограничения, които ще настъпят след това, ние не бихме пристъпили еднолично към това действие", уточни министър Тахов.

По думите му към момента статистиката с разпространението на болестта не е толкова стряскаща, последните дни няма нови огнища. Заболяването е на територията на Южна България основно в четири области.

"Положителното е, че има индикации за пресичане на кривата от гледна точка на заболеваемостта. Ако до миналата и по-миналата седмица редуцирахме огнищата на 1–2, то тази седмица нямаме нито едно регистрирано", обясни министър Тахов.

От своя страна вицепремиерът Томислав Дончев изрази мнение, че въпросът с ваксинирането на животните в засегнатите райони е болезнен и препоръча да се поддържа активен диалог с бранша.

"Следващата седмица с министър Георги Тахов и министър Даниел Митов ще направим анализ на риска от нелегално движение на ДПЖ с лекотоварни МПС, които да бъдат спирани за проверка на граничните пунктове и по този начин да се засили граничния контрол и да се ограничи трафикът на дребните преживни животни", каза още той.

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински апелира стопаните да продължат да спазват наложените към момента мерки, като ограничат контактите помежду си и изпълняват забраната за пашуване и водопой в някои райони. По думите му спазването на мерките за биосигурност и ограничаване на движението на стадата са основните методи за намаляване на заразата и отговорността, която са проявили стопаните в последните 2–3 седмици, е дала очаквания резултат.

Присъстващите представители на браншовите организации не постигнаха единодушие относно прилагането на ваксинация, основно поради риска от евентуални търговски ограничения върху износа на млечни продукти към трети държави и по отношение търговията и реализацията на животни от зони с приложена ваксинация.

През следващата седмица асоциациите ще проведат срещи с фермерите от засегнатите области, за да се стигне до консолидирано решение относно прилагането на локална ваксинация. В срещите ще вземат участие и експерти от БАБХ. Стопаните ще могат ясно да заявят готови ли са за това решение с всички плюсове и минуси, които ще последват. След това от Асоциацията ще докладват на Министерството на земеделието и храните какво решение е взето.

#овце и кози #шарка #БАБХ

