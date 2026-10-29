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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се срещна в Плевен с представители на спортни клубове от областта

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се срещна в Плевен с представители на спортни клубове от областта
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се срещна в Плевен с представители на спортни клубове от областта. Срещата се състоя в актовата зала на Математическа гимназия "Гео Милев".

Министър Керязов каза, че е в града за първи път от около 40 години, когато е бил тук като състезател по спортна акробатика. Иска да провери как се изгражда стадионът, какво е състоянието на закритата лекоатлетическата писта, да види какво спортно съоръжение ще се строи в гимназията и е правил сутрешна гимнастика в Професионална гимназия по механоелектротехника. Дъждът не му е попречил, даже го е развеселил.

Той се надява срещата му със спортните деятели да е полезна, защото за него е важно да не управлява от кабинета си, а да узнае за проблемите от хората, които са най-близо до спорта – треньорите.

За изграждането на многофункционална спортна зала в града, Керязов каза, че иска да чуе за нея, защото не знае дори къде ще се строи.

Пред дошлите в залата спортният министър каза, че целта на срещата е не той да говори. Идеята е да му бъдат задавани въпроси. Ако може ще отговори. На тези, на които не може в момента, се ангажира да даде отговори в най-кратки срокове.

Това, което му е направило впечатление в Плевен е, че тук има много добра база за лека атлетика, която е една от малкото в България, структурирана по този начин. Но тя има нужда от ремонт. Трябва да се търсят варианти тя да бъде отопляема и климатизирана, за да не се спира тренировъчния процес, защото "няма как спортистите да се готвят за голямо състезание и да тренират пет месеци, а през другото време да спят". Той изказа уважението си към треньорите и състезателите, че при такива условия полагат усилия и въпреки условията, постигат сериозни резултати в леката атлетика.

Видял е, че на стадиона се извършва ремонт и изрази надежда строителите да го извършат както трябва и в срок. Това означава, че догодина стадионът трябва да има лекоатлетическа писта, която ще бъде една от най-добрите в страната. Това трябва да вдигне резултатите в леката атлетика заради самите условия, които ще предлага тази писта.

Керязов каза още, че е запознат с идеята дворните пространства в плевенските училища да бъдат отворени за спорт, но спортните съоръжения трябва да се пазят и "от нас самите зависи как ще бъдат поддържани". Но след като децата и младежите изберат спорта, е много важно да има тренировъчни зали и бази, в които те да могат да тренират.

"Хубаво е, че в Плевен има треньори, които са се доказали във времето. Остава да се изгради самата база, която да бъде конкурентноспособна на спортните съоръжения в Европа. Защото, ако системата на спорта работи, никой няма да знае и да се интересува кой е спортният министър", каза Керязов.

Пръв от спортните деятели взе думата Пламен Дунчев от Атлетически клуб "Георги Дъков". Той отправи апел финансирането на спортните клубове да се прави по-рано в годините. Генералният мениджър на БК Спартак Плевен Богдан Петков постави въпросите с лицензирането на треньорите и с нуждата от изграждане на нова многофункционална спортна зала в града. Поставени бяха и въпроси за финансирането на ученическия спорт и за финансирането по програми на министерството за подпомагане на спорта и спортните клубове.

На срещата присъстваха и директорът на Дирекция "Спорт за високи постижения" в ММС Милен Нинов, областният управител на област Плевен Иван Петков , неговият заместник Богомил Стоев, както и депутати.

По-рано през деня Община Плевен даде начало на инициативата "Играй гимнастика, бъди здрав!", насочена към насърчаване на физическата активност сред подрастващите чрез ежедневни 10-минутни упражнения в училище. Официалното начало на програмата в града беше дадено от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, а първото домакинство пое ПГ по механоелектротехника – Плевен, в която се обучават близо 200 ученици.

#министър Енчо Керязов

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