Министърът на правосъдието разпореди вътрешен одит в Националното бюро за правна помощ

от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Министърът на правосъдието разпореди вътрешен одит в Националното бюро за правна помощ
Министърът на правосъдието Георги Георгиев разпореди вътрешен одит в Националното бюро за правна помощ за разходване на средства и тяхното отчитане.

"Всеки лев от данъците на българските граждани трябва да се изразходва по предназначение и максимално ефективно, затова тези проверки са мой приоритет и регулярно обхващат всяка от ключовите структури на Министерство на правосъдието. Категорично заявих преди няколко месеца, че увеличението на средствата за правна помощ върви ръка за ръка с реформирането й и оптимизация на всички процеси, като очаквам именно това да видя от ръководството на бюрото - ясен план за реформи и подобряване на сътрудничеството с адвокатските колегии, както и прозрачно управление на финансовите средства при спазване на най-високите стандарти за отчетност и контрол", заяви министър Георгиев.

Националното бюро за правна помощ организира правната помощ в страната, съвместно с адвокатските съвети. То е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието.

