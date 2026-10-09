Министерство на финансите към ГЕРБ: Не манипулираме данни, няма "устни указания"

В отговор на продължаващото разпространение на неверни твърдения и внушения от страна ПП ГЕРБ, без към тях да бъдат предоставяни каквито и да е доказателства, Министерството на финансите отново припомня официалната си позиция, която разпространи още на 8 септември 2026 г.:

Министерството на финансите няма механизъм, с който да манипулира данни и дати на вече издадени сертификати и фактури, още повече да ги прехвърля към предходна година и това е лесно установимо.

Сметната палата е независим орган и като такъв работата ѝ не подлежи на вмешателство. Твърдения за „устни указания“ от страна на Министерството на финансите също противоречат на всякакви законоустановени практики.

Министерството на финансите не участва в политически интриги и спекулации, които имат за цел да подвеждат обществото.