Министерството на правосъдието иска справката за пътуванията на Пепи Еврото с прокурор Емилия Русинова зад граница

Министерството на правосъдието е изискало справката за пътуванията на Петьо Петров - Еврото със софийския градски прокурор Емилия Русинова зад граница.

Това каза заместник-министърът на правосъдието Таня Радуловска. По думите ѝ, ако това се докаже вярно, Русинова ще бъде предложена за дисциплинарно наказание.

Появиха се нови обвинения за връзки на градския прокурор на София Емилия Русинова със сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров - Еврото.

Вчера вътрешният министър Емил Дечев съобщи, че по данни на МВР през 2021 г. Русинова и Петьо Петров заедно са пресекли границата ни с Република Северна Македония през граничния пункт "Златарево" в един автомобил.