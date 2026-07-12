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Минорен край за баскетболните националки до 20 г. на европейското в Самоков

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Момичетата на Маргарита Маринкова финишираха шести.

българия u20 нидерландия u20 европейско първенство жени самоков
Снимка: fiba.com
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Българският национален отбор за жени до 20-годишна възраст финишира на шестото място на европейското първенство в Самоков, Дивизия Б. Баскетболистките на Маргарита Маринкова допуснаха поражение срещу Нидерландия с 64:81 в мача за петата позиция. В "Арена СамЕлион" българките допуснаха двуцифрено изоставане още на старта и до края всичките им опити да обърнат хода на събитията удариха на камък.

Това се оказа достатъчни за младите "лъвици" да финишират с четири победи и три загуби, като определено изпуснаха възможност да се борят за Топ 4, което щеше да им даде шанс да се борят за дивизия А.

Миа-Еле Ливерс и Мио Ван Флийт дадоха тон на символичните домакини за двуцифрена разлика на старта. Соловите акции на Деница Манолова не повлияха много на българките, а Класке Миедема се възползва от този факт и нидерландките се изстреляха с 16 точки в края на дебютната част.

Макар и опитите, дело на Мария Цонева и Манолова, символичните гости останаха далече от мисълта за обрата във втория период. Постепенно Ливерс напомни за себе си и „лалетата“ фиксираха 45:35 на голямата почивка в своя полза.

Лин Петерс взе нещата в свои ръце при подновяването на играта, запазвайки предимството на нидерландския отбор. Манолова за пореден път се активизира и младите „лъвици“ си оставиха вратичка за връщане в играта, но нидерландките се отскубнаха с 11 точки след 30 минути игра.

“Лалетата“ вдигнаха оборотите за пореден път, като в началото на финалната десетка авансът им придоби по-сериозни изражения. Отново Манолова се развихри, давайки последен шанс на българския тим, но до края нидерландският отбор не допусна срив и удържа успеха.

Деница Манолова блесна за българките с 26 точки и 7 борби. Гергана Маданкова приключи с 11 и 7 асистенции.

Миа-Еле Ливерс даде тон на победителките с 26 точки, 6 борби и 5 асистенции. Мио Ван Флит регистрира 11 и 7 овладени под двата ринга топки.

#Национален отбор на Нидерландия по баскетбол за жени до 20 години #Европейско първенство по баскетбол за жени до 20 години в Самоков, Дивизия Б #Български национален отбор по баскетбол за жени до 20 години

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