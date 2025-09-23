Миньор картотекира 16-годишен за мачовете от НБЛ

16-годишният юноша на Миньор 2015 Руслан Богомиров ще направи своя дебют в НБЛ през сезон 2025/2026, съобщиха от клуба в профила си в социалните мрежи.

„Сани бе част от националния отбор на България до 16 години това лято, a на финалите за кадети записа средни показатели от 14.5 точки, 11.5 борби и 2.3 асистенции средно на мач.

Във визитката си младият талант вече има 4 финала, включително 3 титли, Купа на България, както и сребърен медал от същия турнир“, съобщиха от клуба.