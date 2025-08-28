Миньор се подсили с американски гард

Отборът на Миньор 2015 (Перник) обяви привличането нов състезател за предстоящия сезон в НБЛ-мъже, съобщиха от клуба. Става въпрос за американския гард Даня Кингсби.

"188-сантиметровият Даня Кингсби играе на позиции 1 и 2. Професионалната му кариера започва в украинския Киев през сезон 2022/2023, където изиграва 17 срещи със средни показатели от 16.1 точки, 2.6 борби и 4.2 асистенции. През миналия сезон 27-годишният американец е част от състава на Делта Гурджаани в грузинската Суперлига, за който записва 13.7 точки, 3.0 борби и 3.1 асистенции", съобщиха от пресслужбата на баскетболния клуб.

"Добре дошъл, Даня", добавиха от лагера на Миньор 2015.

В подготовката на отбора за сезон 2025/2026 са планирани пет контроли.