БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Миньор се подсили с американски гард

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

В подготовката на отбора са планирани пет контроли.

Даня Кингсби
Снимка: БК Миньор Перник
Слушай новината

Отборът на Миньор 2015 (Перник) обяви привличането нов състезател за предстоящия сезон в НБЛ-мъже, съобщиха от клуба. Става въпрос за американския гард Даня Кингсби.

"188-сантиметровият Даня Кингсби играе на позиции 1 и 2. Професионалната му кариера започва в украинския Киев през сезон 2022/2023, където изиграва 17 срещи със средни показатели от 16.1 точки, 2.6 борби и 4.2 асистенции. През миналия сезон 27-годишният американец е част от състава на Делта Гурджаани в грузинската Суперлига, за който записва 13.7 точки, 3.0 борби и 3.1 асистенции", съобщиха от пресслужбата на баскетболния клуб.

"Добре дошъл, Даня", добавиха от лагера на Миньор 2015.

В подготовката на отбора за сезон 2025/2026 са планирани пет контроли.

#Даня Кингсби #БК Миньор 2015 Перник

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
2
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
3
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
4
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
5
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
6
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения

Най-четени

Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Български баскетбол

Тити Папазов: Убеден съм, че Левски отново ще бъде първи на баскетбол
Тити Папазов: Убеден съм, че Левски отново ще бъде първи на баскетбол
България се класира на полуфинал на Евробаскет за момичета до 16 г. България се класира на полуфинал на Евробаскет за момичета до 16 г.
Чете се за: 01:42 мин.
Александър Везенков сподели прогнозите си за еврошампионата по баскетбол Александър Везенков сподели прогнозите си за еврошампионата по баскетбол
Чете се за: 01:15 мин.
Балкан започна подготовка и обяви програмата за предсезонните контроли Балкан започна подготовка и обяви програмата за предсезонните контроли
Чете се за: 01:35 мин.
Балкан се подсили с бивш американски баскетболист на Ямбол Балкан се подсили с бивш американски баскетболист на Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
Павлин Иванов продължава кариерата си в Тайван Павлин Иванов продължава кариерата си в Тайван
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Поредно съкровище в Хераклея Синтика: Археолозите откриха ръката на...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Полицията спря схема за измами с онлайн кредити за над 150 000 лв.
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Пожар гори в землището на град Якоруда
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Номинационната комисия излезе с оценки за кандидатите за членове на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ