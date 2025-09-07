БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Миньор се подсили с девическа националка

Разпределителката бе част от отбора, който завърши на четвърто място на световното до 21 г. тази година.

Бояна Боянова
Снимка: ЖВК Миньор Перник
Девическа националка се присъединява към женския волейболен отбор на Миньор за новия сезон в НВЛ, съобщиха от клуба. Екипът на перничанки, при завръщането им в първенството при дамите, облича разпределителката Бояна Боянова, която завърши на четвърто място с националния отбор на България за жени под 21 години на световното първенство в Индонезия.

Боянова идва от ВК Левски София, от където тръгва в школата на клуба.

Ето какво написаха от ВК Миньор:

"ВК Миньор (Перник) с гордост представя новото си попълнение за сезон 2025/2026 в Демакс лига – Бояна Боянова!

Бояна е разпределител, състезавала се досега за столичния Левски. Част е и от националния отбор U21, с който това лято постигна исторически успех – четвърто място на световното първенство!

В Миньор тя ще внесе организация, креативност и опит, които са безценни за развитието на младия и амбициозен състав.

С присъединяването на Бояна нашият отбор печели не само талантлив разпределител, но и характер, готов да поведе Миньор към нови успехи.

Добре дошла в Перник, Бояна!", написаха от клуба.

