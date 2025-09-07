Миньор се подсили с девическа националка

Разпределителката бе част от отбора, който завърши на четвърто място на световното до 21 г. тази година.
Девическа националка се присъединява към женския волейболен отбор на Миньор за новия сезон в НВЛ, съобщиха от клуба. Екипът на перничанки, при завръщането им в първенството при дамите, облича разпределителката Бояна Боянова, която завърши на четвърто място с националния отбор на България за жени под 21 години на световното първенство в Индонезия.
Боянова идва от ВК Левски София, от където тръгва в школата на клуба.
Ето какво написаха от ВК Миньор:
"ВК Миньор (Перник) с гордост представя новото си попълнение за сезон 2025/2026 в Демакс лига – Бояна Боянова!
Бояна е разпределител, състезавала се досега за столичния Левски. Част е и от националния отбор U21, с който това лято постигна исторически успех – четвърто място на световното първенство!
В Миньор тя ще внесе организация, креативност и опит, които са безценни за развитието на младия и амбициозен състав.
С присъединяването на Бояна нашият отбор печели не само талантлив разпределител, но и характер, готов да поведе Миньор към нови успехи.
Добре дошла в Перник, Бояна!", написаха от клуба.