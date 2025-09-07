Миньор се подсили с девическа националка

Девическа националка се присъединява към женския волейболен отбор на Миньор за новия сезон в НВЛ, съобщиха от клуба. Екипът на перничанки, при завръщането им в първенството при дамите, облича разпределителката Бояна Боянова, която завърши на четвърто място с националния отбор на България за жени под 21 години на световното първенство в Индонезия.

Боянова идва от ВК Левски София, от където тръгва в школата на клуба.

Ето какво написаха от ВК Миньор: