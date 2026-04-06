Мирча Луческу е поставен в медикаментозна кома, съобщава румънският вестник GSP. Именитият футболен треньор претърпя инфаркт миналата седмица, след което е бил прехвърлен в интензивното отделение.

В неделя болницата в Букурещ, където се лекува специалистът, съобщиха, че състоянието на Луческу се е влошило предната нощ и е на животоподдържащи апарати и лекарства. Ситуацията със здравето на Луческу остава непроменено през последните 24 часа, съобщава още изданието.

Луческу, който беше старши треньор на румънския национален отбор, беше спешно хоспитализиран, след като загуби съзнание по време на тренировка. Вестник Проспорт написа, че цялостното му състояние се е влошило в края на 2025 година, тъй като настинка е довела до задълбочаване на сърдечно заболяване.

Румънската футболна федерация обяви оставката на Луческу като селекеционер треньор на националния отбор.