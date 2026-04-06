БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мирча Луческу е поставен в медикаментозна кома

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Мирча Луческу е поставен в медикаментозна кома, съобщава румънският вестник GSP. Именитият футболен треньор претърпя инфаркт миналата седмица, след което е бил прехвърлен в интензивното отделение.

В неделя болницата в Букурещ, където се лекува специалистът, съобщиха, че състоянието на Луческу се е влошило предната нощ и е на животоподдържащи апарати и лекарства. Ситуацията със здравето на Луческу остава непроменено през последните 24 часа, съобщава още изданието.

Луческу, който беше старши треньор на румънския национален отбор, беше спешно хоспитализиран, след като загуби съзнание по време на тренировка. Вестник Проспорт написа, че цялостното му състояние се е влошило в края на 2025 година, тъй като настинка е довела до задълбочаване на сърдечно заболяване.

Румънската футболна федерация обяви оставката на Луческу като селекеционер треньор на националния отбор.

#Мирча Луческу

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
2
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
3
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
4
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
5
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
6
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
3
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
4
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
5
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Още от: Национални отбори

Юношеските национали на България до 16 г. с драматична победа над Грузия след дузпи в турнира на УЕФА
Юношеските национали на България до 16 г. с драматична победа над Грузия след дузпи в турнира на УЕФА
България ще играе контрола с Молдова през юли България ще играе контрола с Молдова през юли
Чете се за: 01:00 мин.
Нидерландски национал пропуска световното първенство по футбол Нидерландски национал пропуска световното първенство по футбол
Чете се за: 01:22 мин.
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Чете се за: 05:37 мин.
Стилиян Петров: Двете победи на националния отбор са един хубав старт Стилиян Петров: Двете победи на националния отбор са един хубав старт
Чете се за: 02:00 мин.
Истории от Световните първенства – 2002 Истории от Световните първенства – 2002
Чете се за: 18:52 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за...
Чете се за: 05:05 мин.
По света
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята "Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята
Чете се за: 00:47 мин.
Любопитно
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Мъж нападна с брадва своя съседка Мъж нападна с брадва своя съседка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
Чете се за: 04:02 мин.
По света
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото...
Чете се за: 02:40 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ