Мирослав Клозе за постижението на Лионел Меси: Рекордите са предназначени да се подобряват

Бившият нападател на германския национален отбор Мирослав Клозе поздрави Лионел Меси за изравняването на рекорда му по голове на световни първенства по футбол.

38-годишният Меси отбеляза хеттрик в мача от груповата фаза срещу Алжир (3:0). Аржентинецът вече има 16 гола на световни първенства, изравнявайки рекорда на Клозе.

„Нямам нищо против Меси да ме настигне по голове. Рекордите са предназначени да се подобряват. И бих се радвал, ако Меси го направи. Винаги съм бил голям фен на Меси: той е гений“, заяви Клозе.

Следващи в списъка с най-резултатни играчи на световните първенства са бразилецът Роналдо с 15 гола, както и германецът Герд Мюлер и французинът Килиан Мбапе, които имат по 14 гола.