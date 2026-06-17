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Мирослав Клозе за постижението на Лионел Меси: Рекордите са предназначени да се подобряват

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Спорт
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Аржентинецът вече има 16 гола на световни първенства, изравнявайки рекорда на Клозе.

мирослав клозе байерн трябваше имат повече търпение тухел
Снимка: БТА
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Бившият нападател на германския национален отбор Мирослав Клозе поздрави Лионел Меси за изравняването на рекорда му по голове на световни първенства по футбол.

38-годишният Меси отбеляза хеттрик в мача от груповата фаза срещу Алжир (3:0). Аржентинецът вече има 16 гола на световни първенства, изравнявайки рекорда на Клозе.

„Нямам нищо против Меси да ме настигне по голове. Рекордите са предназначени да се подобряват. И бих се радвал, ако Меси го направи. Винаги съм бил голям фен на Меси: той е гений“, заяви Клозе.

Следващи в списъка с най-резултатни играчи на световните първенства са бразилецът Роналдо с 15 гола, както и германецът Герд Мюлер и французинът Килиан Мбапе, които имат по 14 гола.

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