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Всички говорят за историческото постижение на Лионел Меси: Как реагира международната преса за хеттрика на аржентинеца

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Спорт
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Футболната суперзвезда отбеляза хеттрик при победата на Аржентина с 3:0 срещу Алжир, с което изравни рекорда за най-много голове на световни първенства.

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Медиите по целия свят не спестиха суперлативи за поредното историческо постижение на Лионел Меси.

Футболната суперзвезда отбеляза хеттрик при победата на Аржентина с 3:0 срещу Алжир, с което изравни рекорда за най-много голове на световни първенства. Меси вече е отбелязал 16 гола на турнира и е наравно с бившия нападател на Германия Мирослав Клозе. Той също така стана първият играч с шест участия на Световни първенства.

Ето как реагира международната преса за историческия ден на Меси:

Аржентина

Кларин: „Със сензационния Лионел Меси, Аржентина започна блестящо в опита си да защити титлата си на Световното първенство през 2026 г.“

Ла Насион: „Меси е Световното първенство. Вечният капитан. Три гола - един рекорд. Както винаги, Лионел Меси.“

Оле: „Шоуто на Лионел Меси на Световното първенство, с три гола и рекорд. Той е стар, играе в по-слаба лига, не тича както преди. Вече не печели ситуации един на един, просто се движи по течението на името си, не оставя място за нови таланти. Добре дошли отново, експерти по песимизъм. Пригответе се: номер 10 е тук.“

Италия

Гадзета дело спорт: "Меси прави история! Няма думи, само чувства. Меси поема юздите и ги размахва мощно пред поданиците си. Толкова за оттеглянето.“

Кориере дело спорт: "Лео Меси, ти си впечатляващ: хеттрик, а Аржентина победи Алжир. Шампионът изпраща феновете в екстаз с два гола с левия крак и един с десния: светът е в краката му.“

САЩ

Вашингтон пост: „Меси, който навършва 39 години следващата седмица, почти отбеляза още два гола срещу Алжир и в нито един момент не изглеждаше, че леката контузия на бедрото, която тревожеше феновете в навечерието на турнира, е проблем.“

USA Today: „Претендентите за Световната титла и съперниците в Група J, които се надяваха, че контузеният преди това Лионел Меси ще се затрудни да преведе Аржентина през кампанията им на Световното първенство, получиха ужасна новина във вторник вечерта: Меси е добър както винаги.“

Мексико

Meдиотиемпо: „Историята на Световното първенство е написана от неговите велики звезди. Лионел Меси е една от тях - жива легенда, която иска да продължи да пише страници със златни букви, точно както направи с хеттрика си, който даде на Аржентина победа с 3:0 над Алжир в първия им мач на Световното първенство през 2026 г.“

Испания

Maрка: „Меси е футболна „история.“

Mундо Депортиво: „Лионел Меси се противопоставя на всякаква логика. Той нахлува на Световното първенство с брутална сила, води националния отбор на Аржентина с обичайната си класа и предизвиква вълна от удивление. Това не може да е истина. Този феномен, който скоро ще навърши 39 години, успява да отбележи хеттрик на Световно първенство - и го прави с абсолютна лекота, въпреки че току-що се е възстановил от мускулна контузия преди няколко дни. Вечен гений!“

AС: „Исторически Меси. Случи се в Канзас Сити. В сърцето на Мисури. В земята на голямата американска мечта. Меси играе на шестото си Световно първенство, сякаш времето е спряло за него: Той отбеляза хеттрик, изравни Клозе като водещ реализатор на Световното първенство за всички времена и се наслаждаваше на всеки момент. Дете. Това е той. Щастливо дете.“

Англия

Дейли Мейл: „Въпросът за милион долара преди това Световно първенство беше прост: Колко е останало на Меси в славния му резервоар? Трябваше ни само един мач, за да разберем. Всъщност ни трябваха само 17 минути тук, в Канзас Сити.“

Сън: „Който и да пише сценариите на Лионел Меси, отново го прави. По случай 200-ия си мач за Аржентина, разбира се, Меси отбеляза първия си хеттрик на Световно първенство - точно 20 години от първия си гол в турнира.“

Франция

Екип: „Едно, две, три - да живее Лионел Меси. А с топката Меси си остава Меси.“

Льо Паризиен: „Кой друг освен Лионел Меси би могъл да върне Аржентина на правилния път? Лидерът, футболният гений - това все още е той.“

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