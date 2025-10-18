БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Чете се за: 02:07 мин.
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:17 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:15 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

Мирослав Живков: Трудно е да се напасне нов отбор

Треньорът на Берое сподели къде според него старозагорци са загубили полуфинала за Суперкупата срещу Левски.

ВК Берое, Мирослав Живков
Снимка: startphoto.bg
Треньорът на Берое Мирослав Живков призна превъзходството на Левски в първия полуфинал за Сурепкупата на България, загубен с 0:3.

"Трудно е да се напасне нов отбор. Мисля, че ни трябва още време да заработим като тим. Миналата година бяхме изработили стил на игра благодарение на работата на няколко млади играчи. Повечето от тях сега не са при нас. Взехме добри заместници, но трябва да мине време", смята селекционерът на юношеския национален отбор до 19 години.

"Преломният момент бе във втория гейм, в който водехме с няколко точки и не ни позволиха да вземем чек при явно пристъпване на техен сервис. Може би щяхме да спечелим частта. Трябва да се сервира по-добре срещу Левски, който има добри и опитни изпълнители във всички линии", добави той.

"Първенството е много изравнено, на нас ни предстои много работа още", каза в заключение Живков.

#Суперкупа на България по волейбол за мъже 2025 г. #ВК Берое Стара Загора #Мирослав Живков

