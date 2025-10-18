Мирослав Живков: Трудно е да се напасне нов отбор

Треньорът на Берое Мирослав Живков призна превъзходството на Левски в първия полуфинал за Сурепкупата на България, загубен с 0:3.

"Трудно е да се напасне нов отбор. Мисля, че ни трябва още време да заработим като тим. Миналата година бяхме изработили стил на игра благодарение на работата на няколко млади играчи. Повечето от тях сега не са при нас. Взехме добри заместници, но трябва да мине време", смята селекционерът на юношеския национален отбор до 19 години.

"Преломният момент бе във втория гейм, в който водехме с няколко точки и не ни позволиха да вземем чек при явно пристъпване на техен сервис. Може би щяхме да спечелим частта. Трябва да се сервира по-добре срещу Левски, който има добри и опитни изпълнители във всички линии", добави той.