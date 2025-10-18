БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левски е първият финалист за Суперкупата на България по волейбол

Възпитаниците на Николай Желязков се доближават до трета поредна титла от надпреварата, след като постигнаха чист успех пред домакинската публика в зала "Левски София" над Берое.

ВК Левски
Снимка: startphoto.bg
Волейболният шампион Левски е първият финалист за Суперкупата на България през 2025 г. Възпитаниците на Николай Желязков се доближават до трета поредна титла от надпреварата, след като постигнаха чист успех пред домакинската публика в зала "Левски София" над Берое - 25:17, 25:23, 25:17.

Откриващите разигравания вървяха точка за точка, като и двата отбора изпитваха проблеми на начален удар. След това блокадата на Левски започна да работи на високо ниво, което предизвика и първия таймаут на Мирослав Живков при 8:5 за носителите на требъл. Заралии обаче продължаваха да не намират правилния ритъм, а столичани покачиха на 13:8, благодарение на опитните Светослав Гоцев и Тодор Скримов. Джеси Деланси бе единственият светъл лъч в нападението на Берое, а при изоставане от 14:19 - Живков използва и втората си почивка. Старозагорци взеха две точки, но Николай Желязков реагира светкавично със свой таймаут, след който домакините взеха шест от следващите седем точки за 25:17 в първата част.

След кратката почивка Берое пое контрол над събитията и се откъснаха на около 2-3 точки от съперника. В опит да раздвижи играта си Желязков вкара Лазар Бучков и това решение се оказа печелившо, след като Левски навакса пасив от 9:13, за да изравни при 14:14. Въпреки това заралии не позволиха на столичани да поведат в резултата и продължиха да стоят по-добре на паркета. Това се промени при 23:23, когато "сините" постигнаха брейк със спайк на Юлиан Вайзигк, а Бранислав Ханушек сбърка следващата точка, което позволи на шампионите да откраднат гейма с 25:23.

Гордан Люцканов, Стоил Палев и Скримов продължаваха да ръководят нападението на домакините, а разнообразието в тяхната игра доведе до ударно начало - 6:2. И въпреки че старозагорци намалиха изоставането си на 1 точка при 11:12, в нито един момент не изглеждаше, че Левски ще пусне победата. Разликата остана 1-2 точки до 16:14 в полза на "сините", които след това превключиха на друга предавка и спечелиха 9 от последните 12 пункта, за да затворят срещата с 25:17.

Във финала за Суперкупата на България Левски ще се изправи срещу победителя от втория полуфинал между Локомотив Авиа и Нефтохимик. Мачът е от 19:30 ч.

