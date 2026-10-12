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Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа по спортна стрелба в Кайро

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Спорт
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Българката се представи много силно и заслужено се качи на почетната стълбичка.

Мирослава Минчева
Снимка: Startphoto.bg
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Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа по спортна стрелба в Кайро, Египет, в дисциплината 25 метра пистолет.

След силно представяне в двете фази на квалификацията българската състезателка събра общо 582 точки – 287 в прецизната и 295 в бързата стрелба. С този резултат тя се класира за финала с шести резултат, където демонстрира отлична стрелба. Българката се представи много силно и с 32 точки заслужено се качи на почетната стълбичка, като съвсем малко не ѝ достигна да се бори за златото.

Шампионка в дисциплината стана Хюи Тен от Сингапур, а сребърният медал спечели Елоаз Фуре от Франция.

Другата българска представителка в дисциплината – Антоанета Костадинова, завърши с общ резултат от 576 точки, от които 285 в прецизната и 291 в бързата стрелба, което й отреди 26-а позиция.

В състезанието на 10 метра пушка при мъжете Антон Ризов постигна резултат от 627,7 точки и зае 32-ро място в изключително силна конкуренция.

#Мирослава Минчева

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