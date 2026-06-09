Мишел Платини атакува Джани Инфантино с наказателна жалба

Легендата на френския футбол Мишел Платини е подал наказателна жалба срещу президента на ФИФА Джани Инфантино, съобщава агенция ДПА. Случаят е поредният епизод от дългогодишната сага около управлението на световния футбол и събитията, довели до избора на нов президент на ФИФА през 2016 година.

Платини, който по това време бе президент на УЕФА и считан за основен фаворит да наследи Сеп Блатер начело на ФИФА, беше отстранен от надпреварата след започнало етично разследване за плащане, получено от Блатер през 2011 година.

През 2015 година Етичният комитет на ФИФА наказа французина с осемгодишна забрана за футболна дейност. Впоследствие санкцията беше намалена на четири години от Спортния арбитражен съд. Платини и Блатер преминаха и през наказателно производство в Швейцария, но бяха окончателно оправдани от съдебните власти през 2025 година.

Сега бившият трикратен носител на "Златната топка“ е предприел както наказателни, така и граждански действия пред френските съдилища. Сред лицата, посочени в жалбата, е и настоящият президент на ФИФА Джани Инфантино.

Според адвоката на Платини Оливие Баратели, в документа се твърди, че Инфантино и други лица са работили за елиминирането на французина от президентската надпревара във ФИФА. В жалбата се посочва още, че именно Инфантино е бил сред водещите фигури в тези действия.

Платини продължава да поддържа тезата си, че спорната сума от 2 милиона швейцарски франка е представлявала забавено възнаграждение за консултантската му работа към Сеп Блатер в периода между 1998 и 2002 година.

Новото развитие на случая може да доведе до допълнително напрежение във футболните среди, тъй като поставя под светлината на прожекторите двама от най-влиятелните ръководители в историята на играта през последните две десетилетия.