Митко Джорджев завоюва бронз на турнир по таекуондо в Хамбург

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

При юношите със сребърно отличие се завръща Ивайло Петров.

Митко Джорджев, Фарзад Золхадри
Снимка: БТА
Слушай новината

Митко Джорджев спечели бронзов медал на турнира по таекуондо Германия Оупън в Хамбург с ранг G2.

Българинът отстъпи на полуфиналите в категория 80 килограма пред представителя на Гърция Йоанис Пападопулос. Преди това той постигна успех в срещите си срещу Луан Хисени (Германия) и Мохамед Емин Йълдъз (Турция).

При юношите със сребърно отличие се завръща Ивайло Петров, който загуби финала в категория 33 килограма от Оскар Маураписин (Швеция). За да стигне до мача за титлата българинът записа две победи.

