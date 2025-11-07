МИТОВЕ И ИСТИНА

Ученици от 9-ти клас в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Пловдив направиха фалшиво интервю с Доналд Тръмп, използвайки изкуствен интелект. Гласът, думите и мимиките му изглеждаха напълно реални – но всъщност всичко беше генерирано от компютър. Урокът имаше за цел да покаже колко лесно може да се създаде измама, която звучи убедително и изглежда истинска.

В генерираното интервю учениците задаваха различни въпроси, включително такива, които реално никога не са били отправяни към Тръмп. Изкуственият интелект отговаряше уверено и дори шеговито – на въпрос за плановете му за бъдещето, „Тръмп“ отговорил, че „Америка винаги има нужда от него“, а на друг въпрос, свързан с политическите му решения, реагирал с типичния си тон и самоуверен израз. Според учениците резултатът бил толкова реалистичен, че дори израженията и паузите в речта били като на истински човек.

Какво е фалшива новина?

Фалшива новина е информация, която представя неверни или изкривени факти. Тя често се разпространява в социалните мрежи, за да привлече внимание, да предизвика емоции или да промени общественото мнение. Обикновено изглежда достоверно – със снимки, цитати и заглавия, но съдържанието ѝ не отговаря на истината.

Какво е дийпфейк?

Дийпфейкът е дигитална манипулация, създадена чрез изкуствен интелект. Технологията може да постави лице, глас или изражения на човек в друго видео или аудио, така че да изглежда, че той казва или прави нещо, което никога не е правил. Тези фалшификати стават все по-трудни за разпознаване и могат да бъдат използвани за заблуда, изнудване или политическа манипулация.

Защо е важно да ги разпознаваме?

Подобни примери показват колко лесно е да се подведем, когато информацията изглежда убедително. Фалшивите новини и дийпфейковете могат да разрушат репутации, да променят общественото мнение и да подкопаят доверието в истинските медии. Разпознаването им е важно, защото помага на хората – особено на младите – да не се превръщат в жертви на дезинформация.

Как да се защитим?

Проверявай дали новината се появява и в други надеждни медии.

Не се доверявай на сензационни заглавия без доказателства.

Ако нещо звучи прекалено невероятно, вероятно не е вярно.

При видеа и аудио обърни внимание на малки несъответствия - движенията на устните, паузите, светлината или гласа.



Случаят с фалшивото интервю от Пловдив е добър пример как младите хора могат да се учат да различават истината от измислицата. В ерата на изкуствения интелект критичното мислене и медийната грамотност са най-сигурната защита срещу дезинформацията.