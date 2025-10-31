МИТОВЕ И ИСТИНИ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

След 1-ви януари няма как да бъдат обменени жълтите стотинки

левче - стотинки
Снимка: БТА
Слушай новината

Много хора питат дали е истина, че след 1. януари няма как да бъдат обменени жълтите стотинки?

От началото на 2026 г. България официално влиза в еврозоната — тоест казваме "чао" на лева и "здрасти" на еврото.

Обаче! Из интернет вече тръгнаха постове (дори и добри хора от приюти за животни ги споделят), че „след 1 януари няма къде да обмените жълтите си стотинки“.
Това не е вярно!

Ето как стоят нещата всъщност:

1. От 1 до 31 януари 2026 г.

И левът, и еврото ще важат едновременно.
Може да плащате с каквото искате — търговците ще са длъжни да приемат и двете валути.
Но рестото вече ще ви го връщат в евро.


2. Колко монети може да дадете на касата?

По закон могат да ви откажат, ако плащате с над 50 броя монети наведнъж. (Така че не се пробвайте с буркана с жълти стотинки за едно кафе ).


3. След февруари 2026 г.

Всички плащания ще са вече само в евро.


4. Къде ще обменяме левове и стотинки?

В БНБ – напълно безплатно и без срок.
В банките – също безплатно до края на юни 2026 г.
В пощите – ако сте в град/село без банка, може да обмените до 10 000 лв. на ден.


5. Курсът е ясен и фиксиран:
1 евро = 1,95583 лева
Никой няма право да ви дава „по-добър курс“ – ако някой предлага, това е измама!

6. А какво става със заплати и спестявания?

Всичко в банките (заплати, пенсии, кредити, спестявания) ще се превърне автоматично в евро.
Няма да губите нито стотинка.

Извод:
Не изхвърляйте стотинките!
Ще имате време и напълно законни начини да ги обмените – без такси и без нерви.

Последвайте ни

