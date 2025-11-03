МИТОВЕ И ИСТИНИ

В последните дни социалните мрежи отново бяха залети от тревожни твърдения, че хора обикалят около училища и раздават на деца бонбони с наркотици – т.нар. „розови мечета“. Снимки и постове, често без източник, предизвикаха паника сред родители и учители.

В ефира на „Денят започва“ по БНТ началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ в Агенция „Митници“ Стефан Бакалов внесе яснота по темата. Той заяви: „У нас не са засичани количества от розовите бонбони под формата на мечета с наркотици. Разпространената информация, че съдържат така наречения ягодов експрес, не отговаря на истината.“

Бакалов добави: „Истината е, че точно такива мечета сме задържали преди две години. Това са вид екстази, но те не отговарят на описанието на този вид наркотик, който се разпространяваше като ягодов експрес.“

По този начин Агенция „Митници“ потвърждава, че задържаните екстази от минали години не са свързани с настоящите публикации в социалните мрежи.

Случаят показва как реални факти от работата на службите се смесват с неверни твърдения и предизвикват паника. Митът за „бонбоните-дрога“ е познат и в други държави, но към момента няма доказателства за разпространение на подобни вещества около училища - нито у нас, нито в чужбина. Болниците също казват, че при тях никога не е имало подобен случай.

Институциите призовават да се разпространява само проверена информация.

Изводът: Паниката не предпазва децата - информираността го прави.