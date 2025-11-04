БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП...
Чете се за: 00:47 мин.
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МИТОВЕ И ИСТИНИ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
Деца
Запази

Обедняват ли държавите, които влизат в еврозоната?

митове истина
Слушай новината

Естония, Литва и Хърватия след приемането на еврото - какво се случва със страните след промяната на валутата?
Твърдение:
През последните месеци в социалните мрежи често се споделя твърдението, че „всяка държава, която влезе в еврозоната, обеднява“. Потребители в различни платформи твърдят, че след въвеждането на еврото цените скачат рязко, заплатите не догонват инфлацията, а хората живеят по-зле отпреди. Според тези публикации, еврото „унищожава местните икономики“ и „вдига стандарта само на елита“.

Тъй като България се подготвя за присъединяване към еврозоната през 2026 година, подобни твърдения отново се разпространяват активно. За да проверим дали са верни, разглеждаме трите последни държави, които вече приеха еврото — Естония (2011), Литва (2015) и Хърватия (2023).

Естония (2011)
След въвеждането на еврото инфлацията остава под контрол, а икономиката расте стабилно. Данните на Евростат показват, че реалният доход на глава от населението се увеличава с над 60 процента за десет години. Безработицата спада, а чуждите инвестиции в страната нарастват благодарение на финансовата стабилност. Средната заплата почти се утроява между 2011 и 2021 година. В първите месеци има леко поскъпване на част от основните стоки, но ефектът е временен и не води до реално обедняване на населението.

Литва (2015)
При въвеждането на еврото цените на стоките и услугите се повишават умерено, но реалните доходи растат по-бързо. Средната заплата се увеличава от около 550 евро през 2014 година до над 1100 евро през 2024 година. Инфлацията в първите години след присъединяването остава ниска – около 2 до 3 процента. Литва се превръща в една от най-бързо развиващите се икономики в Европейския съюз, а покупателната способност на населението се повишава с близо 40 процента.

Хърватия (2023)
През първите месеци след въвеждането на еврото се отчита краткотрайно поскъпване на някои услуги, основно в ресторанти и малки магазини, но инфлацията започва да се успокоява още през втората половина на годината. Средната заплата нараства от 1030 евро в края на 2022 година до около 1200 евро през 2024 година. Икономиката продължава да расте с близо 3 процента, а туризмът отбелязва рекорден сезон. Според проучване на Евробарометър, повече от две трети от хърватите вече не усещат негативен ефект от промяната.

Общ анализ:
И в трите страни икономиката расте, доходите се увеличават, а инфлацията се стабилизира след първоначалния преход. Няма доказателства, че въвеждането на еврото води до трайно обедняване. Напротив – стабилната валута, по-ниските разходи за обмен и по-голямото доверие на инвеститорите подпомагат растежа. Краткотрайното поскъпване е естествено при всяка голяма промяна, но ефектът изчезва след първата година.

Заключение:
Твърдението, че страните, които влизат в еврозоната, обедняват, е невярно. Фактите от Естония, Литва и Хърватия показват обратното – доходите нарастват, инфлацията се стабилизира, а икономиките се развиват устойчиво. Еврото само по себе си не прави една държава по-богата, но дава стабилност, сигурност и по-добри условия за развитие, когато е подкрепено с разумна икономическа политика.

Последвайте ни

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
2
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
3
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
4
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
5
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Скача таксата за издаване на лична карта
6
Скача таксата за издаване на лична карта

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Знаете ли че?

МИТОВЕ И ИСТИНИ
МИТОВЕ И ИСТИНИ
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 01:55 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:05 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 01:45 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:35 мин.
МИТОВЕ И ИСТИНИ МИТОВЕ И ИСТИНИ
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво "България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
Чете се за: 11:07 мин.
У нас
Дейвид Бекъм получи рицарско звание Дейвид Бекъм получи рицарско звание
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого подкрепя...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ