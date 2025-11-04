МИТОВЕ И ИСТИНИ

Евробанкнотите са направени основно от памучни влакна, което им придава характерно усещане, здравина и дълготрайност. За разлика от обикновената хартия, която се прави от целулоза, памучната хартия е по-издръжлива и устойчива на износване и намокряне.

Защитата на евробанкнотите срещу фалшифициране е многопластова и включва множество сложни елементи, които позволяват на хората лесно да проверяват автентичността им чрез метода "пипни, погледни, наклони".



Основните защитни елементи включват:

1. Елементи, които се усещат (Пипни)

Специална хартия: Усещането за твърдост и хрупкавост на памучната хартия е първият признак за автентичност.

Релефен печат: Основното изображение, надписите и голямото число, обозначаващо номиналната стойност, са отпечатани с релефно мастило, което се усеща при допир.



2. Елементи, които се виждат (Погледни)

Воден знак: При наблюдение срещу светлина се вижда изображение на митическата героиня Европа (при втората серия) или архитектурен мотив (при първата серия), както и номиналът на банкнотата.

Защитна нишка: Вградена в хартията нишка, която при осветяване изглежда като тъмна ивица с надпис "EURO" и съответната деноминация.

Прозорец с портрет (само при серия "Европа"): В горната част на холограмната лента има прозрачен прозорец, в който при поглеждане срещу светлина се появява портрет на Европа.



3. Елементи, които се променят при накланяне (Наклони)

Холограма/Холограмна лента: При накланяне на банкнотата, изображението върху холограмния стикер или лента се променя, показвайки различни символи, портрета на Европа и номинала.

Изумруденозелено число: Числото, обозначаващо стойността на банкнотата, променя цвета си от изумруденозелено в тъмносиньо при накланяне, като едновременно с това се появява светлинна ивица, която се движи нагоре и надолу.



Допълнителни защити

Микротекст: Върху банкнотите има дребен шрифт, който е четлив само с лупа и не може да бъде възпроизведен от обикновени принтери.



UV мастило: Под ултравиолетова светлина определени елементи на банкнотата светят в различни цветове.



Инфрачервени свойства: Части от изображението стават невидими или променят цвета си под инфрачервена светлина, което се използва предимно от машини за проверка.



Тези мерки, комбинирани с непрекъснатото усъвършенстване на технологиите (както е при преминаването от първата към втората серия "Европа"), правят евробанкнотите едни от най-сигурните в света.