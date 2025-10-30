БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Млад талант на Оклахома е диагностициран с рак на тестисите

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Въпреки тежката диагноза, докторите отвъд Океана са позитивни относно възстановяването на 20-годишния сърбин.

Никола Топич
Снимка: БТА
Слушай новината

Гардът на Оклахома Сити Тъндър Никола Топич има рак на тестисите, обяви генералният мениджър на шампиона на Националната баскетболна асоциация (НБА) Сам Прести.

Прести разкри, че опасенията за тежката диагноза са се появили по време на тренировъчния лагер за отборите от НБА. Въпреки това генералният мениджър на "гръмотевиците" увери, че 20-годишният сърбин е започнал първите стъпки от рехабилитацията и че специалистите са позитивни относно неговото възстановяване.

„Той има страхотен екип от онколози и те са изключително позитивни за неговото възстановяване. Важно е да се отбележи, че ракът на тестисите е най-излекуваният вид сред мъжете. Препоръчано му е да се подложи на химиотерапия“, сподели Прести пред медиите отвъд Океана.

„Той присъства на целия тренировъчен процес, но всички сме наясно, че това ще бъде труден процес. Медицинският екип е позитивен относно дългосрочния резултат. В момента възстановяването му е единственият приоритет. Единственото нещо, което очакваме от него, е да се съсредоточи върху това. Той ще се завърне и ще играе баскетбол, когато може, нямаме очаквания за това. Той има нашата пълна подкрепа, любов и насърчение“, добави той.

Откакто бе избран с 12-ия пик по време на Драфта на НБА през 2024 г, Топич бива сполетяван от нелека съдба. Въпреки че е шампион с Оклахома Сити, той не игра целия минал сезон заради частично разкъсана предна кръстна връзка и все още не е направил своя дебют в Лигата на извънземните.

#Никола Топич #НБА 2025/2026 #Оклахома Сити Тъндър

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
2
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
4
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"
5
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
6
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: НБА

С кош в последната секунда Остин Рийвс донесе победата на Ел Ей Лейкърс над Минесота
С кош в последната секунда Остин Рийвс донесе победата на Ел Ей Лейкърс над Минесота
Оклахома увеличи победната си серия в НБА Оклахома увеличи победната си серия в НБА
Чете се за: 02:07 мин.
Оклахома Сити Тъндър остава безгрешен след четвърти успех в НБА Оклахома Сити Тъндър остава безгрешен след четвърти успех в НБА
Чете се за: 06:45 мин.
Пореден силен мач за Виктор Уембаняма, французинът изведе Сан Антонио отново до успеха Пореден силен мач за Виктор Уембаняма, французинът изведе Сан Антонио отново до успеха
Чете се за: 02:42 мин.
Денвър срази Финикс в НБА Денвър срази Финикс в НБА
Чете се за: 02:00 мин.
Дончич с историческа вечер за първата победа на ЛА Лейкърс през новия сезон Дончич с историческа вечер за първата победа на ЛА Лейкърс през новия сезон
Чете се за: 07:30 мин.

Водещи новини

"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Чете се за: 02:37 мин.
Икономика
Близки на убитото в мол момче протестираха в София Близки на убитото в мол момче протестираха в София
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Протест в "Люлин" заради кризата с боклука Протест в "Люлин" заради кризата с боклука
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Европейската централна банка остави непроменени лихвените проценти...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Край на търговската война между САЩ и Китай
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ