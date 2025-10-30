Млад талант на Оклахома е диагностициран с рак на тестисите

Гардът на Оклахома Сити Тъндър Никола Топич има рак на тестисите, обяви генералният мениджър на шампиона на Националната баскетболна асоциация (НБА) Сам Прести.

Прести разкри, че опасенията за тежката диагноза са се появили по време на тренировъчния лагер за отборите от НБА. Въпреки това генералният мениджър на "гръмотевиците" увери, че 20-годишният сърбин е започнал първите стъпки от рехабилитацията и че специалистите са позитивни относно неговото възстановяване.

„Той има страхотен екип от онколози и те са изключително позитивни за неговото възстановяване. Важно е да се отбележи, че ракът на тестисите е най-излекуваният вид сред мъжете. Препоръчано му е да се подложи на химиотерапия“, сподели Прести пред медиите отвъд Океана.

„Той присъства на целия тренировъчен процес, но всички сме наясно, че това ще бъде труден процес. Медицинският екип е позитивен относно дългосрочния резултат. В момента възстановяването му е единственият приоритет. Единственото нещо, което очакваме от него, е да се съсредоточи върху това. Той ще се завърне и ще играе баскетбол, когато може, нямаме очаквания за това. Той има нашата пълна подкрепа, любов и насърчение“, добави той.

Откакто бе избран с 12-ия пик по време на Драфта на НБА през 2024 г, Топич бива сполетяван от нелека съдба. Въпреки че е шампион с Оклахома Сити, той не игра целия минал сезон заради частично разкъсана предна кръстна връзка и все още не е направил своя дебют в Лигата на извънземните.