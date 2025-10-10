БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Младежите не издържаха срещу Португалия в дебюта на Тодор Янчев

Българите се противопоставиха едно полувреме на именития си съперник в квалификациите за европейското първенство.

португалия u21 българия u21 квалификации европейското първенство сърбия албания
Българският национален отбор за младежи до 21-годишна възраст преклони глава за първи път в квалификациите за европейското първенство в Сърбия и Албания. Селекцията на Тодор Янчев отстъпиха пред Португалия с 0:3 в мач от третия кръг в група B, който се изигра на Стадион "Пормитао".

Точни за португалците бяха Родриго Мора, Тиаго Паренте и Густаво Варела, които вкараха през второто полувреме. По този начин Янчев дебютира с поражение начело на българите. Младите "лъвове" се противопоставиха на именития си съперник през първото полувреме, но рухнаха през второто, когато останаха с човек по-малко, тъй като Георги Лазаров получи червен картон.

Българският тим се намира на третото място във временното класиране с 4 точки, а португалците са с пълен актив от 9 точки. На 14 октомври (вторник) българските футболисти ще бъдат домакини на Чехия. От своя страна "мореплавателите" ще гостуват на Гибралтар.

Началото бе за гостите, като само след 2 минути те стигнаха до първото сериозно положение. Пас на Георги Лазаров към Борислав Рупанов бе превърнат в удар на последния, но неговият опит прелетя далече от целта.

В следващата атака Родриго Мора проби отдясно и центрира по земя към Юсеф Шермити, който стреля. Пламен Андреев обаче бе на мястото си и изби. При добавката Таго Паренте стреля над гредата. В 22-та минута българският страж се намеси и при шут на Диего Родригес.

При подновяването на играта португалците получиха шанс да притеснят Андреев, като Густаво Са се отчете с неточен удар.

В 55-та минута българите отговориха с добра атака. Кристиян Балов центрира по земя в наказателното поле, където Асен Митков отправи неточен удар по посока португалската врата.

В 58-та минута българската защита рухна за радост на „мореплавателите“. Тиаго Паренте се освободи след атака по левия фланг и асистира на Мора, който с едно докосване я прати във вратата, пазена от Андреев.

В 65-та минута ситуацията за младите „лъвове“ стана още по-сложна, тъй като Георги Лазаров получи втори жълт картон и напусна игра преждевременно. 2 минути по-късно португалският отбор удвои. Диего Травасос стреля, а Андреев изби. При добавката Паренте не сбърка за нова радост в домакинските редици.

В 79-та минута домакините направиха резултата си класически. Карлос Форбс центрира към Густаво Варела, който с майсторски шут също вкара във вратата на Андреев.

В 89-та минута българският страж спаси шут с глава Тиаго Габриел, като това се оказа и последната интересна ситуация в края.

