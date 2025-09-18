Младежките национали на подготовка в Турция преди европейското първенство по бокс

Националният отбор на България по бокс за младежи замина за подготовка в Турция. Талантите, водени от Александър Александров и Фикрет Ереджебов, получиха специална покана за съвместен лагер с домакините.

Спарингите, които младежите ще изиграят, са важен етап от тренировъчния процес на тима преди европейското първенство в Острава, Чехия. Шампионатът на Стария континент за младежи и девойки ще се проведе от 28 септември до 10 октомври.