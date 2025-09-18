БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7...
Чете се за: 02:42 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Младежките национали на подготовка в Турция преди европейското първенство по бокс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:30 мин.
Спорт
Запази

Шампионатът на Стария континент за младежи и девойки ще се проведе от 28 септември до 10 октомври.

Младежки национали по бокс
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Националният отбор на България по бокс за младежи замина за подготовка в Турция. Талантите, водени от Александър Александров и Фикрет Ереджебов, получиха специална покана за съвместен лагер с домакините.

Спарингите, които младежите ще изиграят, са важен етап от тренировъчния процес на тима преди европейското първенство в Острава, Чехия. Шампионатът на Стария континент за младежи и девойки ще се проведе от 28 септември до 10 октомври.

#европейско първенство по бокс за младежи

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
2
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
3
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
5
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Без вода в 7 квартала на София
6
Без вода в 7 квартала на София

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Бокс

Радослав Росенов: Радвам се, че не позволих този път да ми вземат медала
Радослав Росенов: Радвам се, че не позволих този път да ми вземат медала
Рами Киуан: Ако продължавам с това темпо, ще бъда най-добрият боксьор в света Рами Киуан: Ако продължавам с това темпо, ще бъда най-добрият боксьор в света
Чете се за: 02:20 мин.
Красимир Инински: Тази магия, която я създаваме, не може никой да ни я вземе Красимир Инински: Тази магия, която я създаваме, не може никой да ни я вземе
Чете се за: 04:57 мин.
Иван Пешев награди Рами Киуан и Радослав Росенов Иван Пешев награди Рами Киуан и Радослав Росенов
Чете се за: 01:20 мин.
Красимир Инински: Смисълът е в това да надграждаме Красимир Инински: Смисълът е в това да надграждаме
Чете се за: 00:52 мин.
Радослав Росенов: Важното е, че се върнах с медал Радослав Росенов: Важното е, че се върнах с медал
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7 месеца
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли за 7 месеца
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО Парламентът прие на първо четене промените в Закона за НСО
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ