БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на...
Чете се за: 01:02 мин.
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е...
Чете се за: 02:27 мин.
Външният министър за помощта за Украйна: Няма разнобой в...
Чете се за: 05:57 мин.
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то...
Чете се за: 03:27 мин.
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ММС и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50:50 в „Спортни имоти Българска армия“ АД

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

По време на разговора бяха обсъдени въпроси, свързани с дейността на дружеството и реализацията на проекта за новия стадион „Българска армия“.

Стадион
Снимка: БТА
Слушай новината

ММС и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50:50 в „Спортни имоти Българска армия“ АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА.

По време на разговора бяха обсъдени въпроси, свързани с дейността на дружеството и реализацията на проекта за новия стадион „Българска армия“. Двете страни очертаха необходимите последващи действия за окончателното формиране на правната рамка, която да гарантира успешното финализиране на проекта в установените срокове. Беше изразена и обща позиция, че запазването на съществуващото съотношение на участие в дружеството осигурява необходимия баланс между държавния интерес и инвеститорите.

Участниците в срещата се обединиха около разбирането, че конструктивният диалог между двете страни ще продължи за успешното завършване на проекта в интерес на българския футбол и хилядите червени привърженици.

#министерство на младежта и спорта

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е икономически обосновано, в срок от 1 година
1
Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги, без то да е...
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората
2
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от...
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко шосе", е наемател на общинско жилище в район "Кремиковци"
3
Един от шофьорите, обвинен за катастрофата на "Челопешко...
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
4
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по...
Решението на кабинета за военната помощ за Украйна: Реакция на опозицията в парламента
5
Решението на кабинета за военната помощ за Украйна: Реакция на...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
6
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия

Още от: Футбол

Дунав Русе започна подготовка за Първа лига
Дунав Русе започна подготовка за Първа лига
Очоа ще приключи с футбола след световното Очоа ще приключи с футбола след световното
Чете се за: 01:42 мин.
Собственикът на Локо София: Любо Пенев е пример как се преодоляват трудности и проблеми Собственикът на Локо София: Любо Пенев е пример как се преодоляват трудности и проблеми
Чете се за: 01:27 мин.
Септември София се раздели с Христо Арангелов и Мариян Христов Септември София се раздели с Христо Арангелов и Мариян Христов
Чете се за: 01:15 мин.
Любо Пенев: Винаги си поставям големи цели Любо Пенев: Винаги си поставям големи цели
Чете се за: 04:22 мин.
Истории от Световните първенства – 1954 Истории от Световните първенства – 1954
Чете се за: 15:37 мин.

Водещи новини

ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
ЕЦБ повиши лихвите в еврозоната до 2,25% заради ръста на инфлацията
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ Светът е футбол! Започва ФИФА световно първенство по футбол 2026 по БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Замразяват се заплатите на депутатите - реши правна комисия в НС Замразяват се заплатите на депутатите - реши правна комисия в НС
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
СЕМ и БТА организираха дискусия за бъдещето на регионалните медии СЕМ и БТА организираха дискусия за бъдещето на регионалните медии
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Рекордна инфлация в САЩ: Тръмп обеща, че когато войната в Иран...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Турският външен министър за "Боташ": Ердоган е дал...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
България плаща 600 млн. евро членски внос в Европейския механизъм...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Сръбският президент Вучич планира да подаде оставка
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ