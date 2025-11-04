ММС: Обединението е най-правилният път за развитието на българския шах

От Министерството на младежта и спорта са на мнение, че най-доброто решение за бъдещето на българския шахмат е подписване на меморандум между Българска федерация по шахмат 2022 и Българска спортна федерация по шахмат.

По-рано днес стана ясно, че Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) е изпратила писмо до спортния министър Иван Пешев, в което изразява недоумение от решението му да поднови лиценза на Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) по-малко от месец, след като Върховният административен съд обяви издаването му през 2022 г. за незаконно.

В своя позиция по темата от министерството поясниха, че работят в защита на интересите на българските шахматисти и целят развитие на шахмата в България.

Изявление на ММС:

Във връзка с постъпилото в Министерството на младежта и спорта писмо от Международната федерация по шахмат (ФИДЕ), ММС заявява, че всички решения, свързани с лицензирането на спортни федерации, се вземат в съответствие с действащото българско законодателство и съдебните решения.

Министерството напомня, че съгласно действащия Устав на ФИДЕ, организацията следва да спазва принципа на строг неутралитет и да не се намесва във вътрешните дела на националните шахматни федерации.

През м. април тази година ММС инициира и положи всички усилия за подписване на меморандум между Българска федерация по шахмат 2022 и Българска спортна федерация по шахмат. Убедени сме, че това е най-правилният път за развитието на българския шах.

ММС остава отворено за конструктивен диалог с всички заинтересовани страни с цел защита интересите на българските шахматисти и развитието на шахмата в България.