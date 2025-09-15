БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първолаци
Чете се за: 00:47 мин.

Модрич донесе победа на Милан с първия си гол в Италия

Спорт
Майк Менян се контузи в началото на второто полувреме.

Лука Модрич
Снимка: БТА
Отборът на Милан победи Болоня с 1:0 в среща от третия кръг на италианската Серия А. Победното попадение за "росонерите" вкара ветеранът Лука Модрич, който миналата седмица навърши 40 години.

Носителят на "Златната топка" за 2018 се разписа след час игра, след като засече центриране на белгиеца Алексис Салемакерс. Това бе първи гол на 40-годишния хърватин за Милан, който бе с цената на три точки. Това бе и втора победа на тима на Масимилиано Алегри през сезона след успеха като гост на Лече с 2:0 преди две седмици.

Мачът ще се запомни и с дебюта за домакините на френския национал Адриен Рабио, докато вратарят Майк Менян бе сменен в 52-рата минута, след като получи травма на прасеца.

Първи минути на тима от Милано записа и дошлият от Челси Кристофър Нкунку, който се появи на терена в 85-ата минута.

