БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Моите въпроси за €": Къде можем да се информираме за еврото, за да се предпазим от измами?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Два месеца преди въвеждане на еврото продължаваме да отговаряме на вашите въпроси, свързани с еврозоната.

Въпрос, зададен от Гергана Йорданова - Има нужда от допълнителна информация за това как изглеждат банкнотите и монетите, които ще използваме след 1-ви януари. Къде можем да се информираме за еврото, за да се предпазим от измами?

В официалните страници на финансовото министерство и централната банка, както и в информационните сайтове за еврото има информация за това. Сега ви показваме снимки на всички пари в обръщение в еврозоната.

Масово в употреба сега са парите от серия "Европа". Тя се състои от шест купюра: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € и 200 €. Първите банкноти бяха пуснати в обращение през 2013 г., а последните - тези от 100 и от 200 евро - през 2019 г.

В новата серия не е емитирана банкнота от 500 €, но ако някой притежава такава - може да я обмени по всяко време във всяка национална централна банка в еврозоната.

Серията евромонети се състои от осем различни купюра: един, два, пет, 10, 20 и 50 цента, 1€ и 2 €. Евромонетите имат т. н. "обща" страна и "национална" страна.

На националната страна е посочена емитиращата държава. Но всички монети могат да бъдат използвани във всяка държава от еврозоната.

#"Моите въпроси за €" #измами #банкноти

Последвайте ни

ТОП 24

Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
1
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
3
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
4
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата?
5
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров
6
Блестящо завръщане на голямата сцена за Григор Димитров

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Общество

Румен Радев: България трябва да има много по-активна политика от страна на министерствата за привличане на инвестиции
Румен Радев: България трябва да има много по-активна политика от страна на министерствата за привличане на инвестиции
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента 200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
Чете се за: 01:12 мин.
Сметките за парното: Кога ще е готова новата формула за дялово разпределение? Сметките за парното: Кога ще е готова новата формула за дялово разпределение?
Чете се за: 03:07 мин.
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури над 1000 нови работни места Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури над 1000 нови работни места
Чете се за: 06:52 мин.
Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешни мерки при изчисляването на сградната инсталация Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешни мерки при изчисляването на сградната инсталация
Чете се за: 03:02 мин.
Преходът към еврото: НАП и КЗП с разяснителна кампания в Дулово Преходът към еврото: НАП и КЗП с разяснителна кампания в Дулово
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Окончателно: Ще има ротация на председателя на парламента (ОБЗОР)
Окончателно: Ще има ротация на председателя на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Израел нанесе въздушни удари в Газа Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда? Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
Сигурност и правосъдие
"Моите въпроси за €": Къде можем да се информираме...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Доверените партньори" на САЩ: Тръмп подписа с Япония...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ