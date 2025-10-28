"Моите въпроси за €": Къде можем да се информираме за еврото, за да се предпазим от измами?

Два месеца преди въвеждане на еврото продължаваме да отговаряме на вашите въпроси, свързани с еврозоната.

Въпрос, зададен от Гергана Йорданова - Има нужда от допълнителна информация за това как изглеждат банкнотите и монетите, които ще използваме след 1-ви януари. Къде можем да се информираме за еврото, за да се предпазим от измами?

В официалните страници на финансовото министерство и централната банка, както и в информационните сайтове за еврото има информация за това. Сега ви показваме снимки на всички пари в обръщение в еврозоната.

Масово в употреба сега са парите от серия "Европа". Тя се състои от шест купюра: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € и 200 €. Първите банкноти бяха пуснати в обращение през 2013 г., а последните - тези от 100 и от 200 евро - през 2019 г.

В новата серия не е емитирана банкнота от 500 €, но ако някой притежава такава - може да я обмени по всяко време във всяка национална централна банка в еврозоната.

Серията евромонети се състои от осем различни купюра: един, два, пет, 10, 20 и 50 цента, 1€ и 2 €. Евромонетите имат т. н. "обща" страна и "национална" страна.

На националната страна е посочена емитиращата държава. Но всички монети могат да бъдат използвани във всяка държава от еврозоната.