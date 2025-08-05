"Моите въпроси за €": Ще доведе ли въвеждането на еврото до обедняване на народа?

БНТ продължава да отговаря на въпросите ви, свързани с приемането на еврото. Може да ги задавате в специалната секция на сайта ни - www.bntnews.bg или като сканирате QR-кода от ефир. Днес в поредицата "Моите въпроси за еврото" продължаваме да намираме отговорите, които търсите от експертите и институциите.

Райна Ненова: "Бихте ли ми казали предимствата и недостатъците от въвеждането на еврото в България? Би ли довело това до обедняване на българския народ? Дайте ми примери! Благодаря!"