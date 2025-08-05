"Моите въпроси за €": Ще доведе ли въвеждането на еврото до обедняване на народа?

БНТ продължава да отговаря на въпросите ви, свързани с приемането на еврото. Може да ги задавате в специалната секция на сайта ни - www.bntnews.bg или като сканирате QR-кода от ефир. Днес в поредицата "Моите въпроси за еврото" продължаваме да намираме отговорите, които търсите от експертите и институциите.
Райна Ненова: "Бихте ли ми казали предимствата и недостатъците от въвеждането на еврото в България? Би ли довело това до обедняване на българския народ? Дайте ми примери! Благодаря!"
Петър Ганев - главен икономист на Института за пазарна икономика: "Основните ефекти, част от тях, които вече наблюдаваме, са сигурността, кредитният рейтинг и по-лесната търговия и правене на бизнес с Европа, заради това че оперираме в същата валута, което се проявява в движението на стоки, в инвестиционните потоци и в туристическите потоци, както се вижда и в други страни, които са приели еврото. Дали има негативи, когато променяш начина, по който функционира монетарната политика, винаги има и някакви рискове. Например рискът от това да задлъжнеем повече, да вземем повече дългове, тъй като е по-лесно и заради повишения кредитен рейтинг, ние по-лесно се финансираме. Това от една страна е добра новина, по-лесно финансиране на нашите дългове и дефицити, от друга страна обаче може да е стимул за политиците да бъдат неблагоразумни и да взимат по-големи дългове, но затова сме тук като общество, като медии, като парламентарни партии, управляващи и опозиция, експерти да се контролира този процес, да не позволяваме на страната да задлъжнее твърде много. Към момента, заедно с Естония, имаме най-ниския дълг в Европа."