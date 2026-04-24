Монако си уреди дуел с Везенков и Олимпиакос в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)

"Монегаските" хванаха последния влак за елиминациите в турнира на богатите.

Монако хвана последния влак за плейофите в Евролигата. Момчетата на Манучар Маркоишвили отказаха Барселона със 79:70 в последния мач от плей-ин турнира. В "Сал Гастон Медсен" отборът от Княжеството държеше съдбата в ръцете си през цялата среща и отблъсна всички опити за щурм от страна на баскетболистите на Шави Паскуал, за да заеме последното осмо място, даващо право на участие в елиминациите на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Така "монегаските" продължават да впечатляват, имайки трудностите, които изпитват през сезона във всяко едно отношение. На четвъртфиналите действащите вицешампиони в турнира на богатите ще срещнат Александър Везенков и Олимпиакос, които спечелиха редовния сезон в турнира на богатите. От своя страна испанците разочароваха и този път дори не намериха място в първия кръг.

Реализаторският дуел между Уил Клайбърн и Майк Джеймс беляза началните минути, преминали при размяна на точни стрелби. Вторият обаче получи нужната подкрепа в нападение от Даниъл Тайс, Джарън Блосъмгейм и Ели Окобо, за да могат „монегаските“ да нарушат на бърза ръка статуквото и да се изстрелят с 12 точки в края на дебютната част.

Тери Тарпи пое щафетата за отбора от Княжеството в хода на втория период, когато авансът му остана в двуцифрените измерения. Въпреки усилията на Дарио Бризуела, който настрои мерника до известна степен, испанците останаха далече от обрата, а Тайс напомни за себе си и участникът в Лита Про А се изстреля на голямата почивка при 49:35.

Джеймс напомни за себе си при подновяването на играта, запазвайки двуцифрената разлика на домакините. Активизиране, дело на Торнике Шенгелия и Ян Весели, както и в защита, даде импулс на каталунците да стопят изоставането си до едноцифрени изражения, но „монегаските“ се откъснаха с 5 точки след 30 минути игра.

Окобо демонстрира точен мерник на старта на финалната десетка, връщайки спокойствието на отбора от Княжеството. Шенгелия и Клайбън дадоха да се разбере, че „блаугранас“ не са готови да се предадат, стопявайки изоставането им до минус 6 в последните 4 минути, но Джеймс и Блосъмгейм отговориха в точния момент, за да пратят радостта в домакинския лагер.

Даниъл Тайс регистрира 16 точки и 6 борби за Монако. Ели Окобо наниза 14 точки, Майк Джеймс финишира с 13 и 10 асистенции. Джарън Блосъмгейм приключи с 11 и 10 овладени под двата ринга топки.

Уил Клайбърн отвърна за Барселона с 16 точки и 7 борби. Торнике Шенгелия записа 14 и 7 овладени под двата ринга топки, Ян Весели реализира 12, Дарио Бризуела приключи с 10 точки.

Поредно признание: Везенков с място в Идеалния отбор на сезона в Евролигата (ВИДЕО)
