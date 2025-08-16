Монако стартира успешно сезона в Лига 1

Ерик Дайър направи официален дебют за френския Монако с гол, а също така своята първа среща с екипа на "принцовете" изигра и вратарят Лукаш Храдецки. Монегаският тим доминираше в по-голямата част от срещата и започна Лига 1 с убедителното 3:1 над Льо Авър.

Срещата започна и в този сценарий, като гостите трудно изнасяха топката от собствената си половина. В 32-ата минута натискът на Монако даде резултат, след като Джордан Тезе и Александър Головин направиха атака от дясно, последният центрира, а защитникът Готие Лорис отклони топката в собствената си врата.

До края на първата част Льо Авър направи няколко плахи опита да се изнесе напред, а в добавеното време центриране на Тезе падна на крака на Такуми Минамино. Мощният изстрел на японеца обаче не намери очертанията на вратата.

След час игра резултатът беше удвоен. Центрирането на Ламин Камара бе насочено с глава към вратата от Ерик Дайър, който скочи по-високо от Аюму Секо. Топката направи парабола, вратарят Мори Диав я докосна, но не успя да я извади.

В 67-ата минута Льо Авър се върна в мача, най-вече благодарение на индивидуалната класа на Расул Ндиайе, който на скорост навлезе, направи двойно подаване с Ясин Кехта и без да се бави по диагонала я прати във вратата.

Но домакините решиха всичко в 74-ата минута. Магнес Акилуш завърши многоходова комбинация и последващ решаващ пас от Денис Закария от дясно.