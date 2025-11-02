Мони Николов удиви съотборниците и феновете си с “измамен" скок

Българският волейболен талант Симеон Николов отново прикова вниманието на спортния свят с невероятна и нестандартна точка по време на мача на руския Локомотив Новосибирск срещу Газпром-Югра Сургут. Само на 18 години, Мони вече играе в елита на руския волейбол и показва защо всички го наричат бъдещето на националния отбор.

В третия гейм на двубоя, спечелен от Локомотив с 3:0, Николов направи нещо, което феновете нарекоха „измамен скок“. Посрещната топка се изви високо над мрежата, падайки между двата отбора. В последния момент Мони скочи, сякаш ще я играе, но прибра ръцете си и позволи топката да падне в полето на противника.

Публиката и съотборниците му избухнаха в смях и възторг. Дори треньорът Пламен Константинов само се усмихна и поклати глава - ясен знак, че България има нов звезден плеймейкър.

Локомотив Новосибирск продължава сезона с четири победи и само един загубен гейм. Николов е не само най-младият титуляр в състава, но вече е сред лидерите по асистенции в първенството. В Сибир феновете му дадоха прякора „Магьосникът от София“ заради неговата техника, спокойствие и интелигентна игра.

Руски медии писаха, че „всеки негов мач е като малък спектакъл, в който дори грешките изглеждат умишлени“.

Няколко седмици преди 19-ия си рожден ден, Мони Николов доказва, че не просто следва традицията на великите български волейболисти - той я надгражда с нов стил: модерен, интелигентен и впечатляващо ефективен.