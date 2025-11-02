БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мони Николов удиви съотборниците и феновете си с “измамен" скок

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Деца
Запази
симеон николов допринесе нова победа локомотив новосибирск русия
Слушай новината

Българският волейболен талант Симеон Николов отново прикова вниманието на спортния свят с невероятна и нестандартна точка по време на мача на руския Локомотив Новосибирск срещу Газпром-Югра Сургут. Само на 18 години, Мони вече играе в елита на руския волейбол и показва защо всички го наричат бъдещето на националния отбор.

В третия гейм на двубоя, спечелен от Локомотив с 3:0, Николов направи нещо, което феновете нарекоха „измамен скок“. Посрещната топка се изви високо над мрежата, падайки между двата отбора. В последния момент Мони скочи, сякаш ще я играе, но прибра ръцете си и позволи топката да падне в полето на противника.
Публиката и съотборниците му избухнаха в смях и възторг. Дори треньорът Пламен Константинов само се усмихна и поклати глава - ясен знак, че България има нов звезден плеймейкър.

Локомотив Новосибирск продължава сезона с четири победи и само един загубен гейм. Николов е не само най-младият титуляр в състава, но вече е сред лидерите по асистенции в първенството. В Сибир феновете му дадоха прякора „Магьосникът от София“ заради неговата техника, спокойствие и интелигентна игра.
Руски медии писаха, че „всеки негов мач е като малък спектакъл, в който дори грешките изглеждат умишлени“.

Няколко седмици преди 19-ия си рожден ден, Мони Николов доказва, че не просто следва традицията на великите български волейболисти - той я надгражда с нов стил: модерен, интелигентен и впечатляващо ефективен.

Последвайте ни

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
4
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са пирамида, парите на хората не са защитени
5
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са...
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Спорт

България с 24 състезатели на световното по скокове на батут в Памплона
България с 24 състезатели на световното по скокове на батут в Памплона
17-годишният Иван Иванов дебютира на турнир от ATP в Атина 17-годишният Иван Иванов дебютира на турнир от ATP в Атина
Чете се за: 01:07 мин.
Никола Цолов се срещна с феновете си и разкри плановете за Формула 2 Никола Цолов се срещна с феновете си и разкри плановете за Формула 2
Чете се за: 01:02 мин.
Интервю със спортния журналист Бюлент Мюмюнов Интервю със спортния журналист Бюлент Мюмюнов
Чете се за: 00:20 мин.
Денис Данев с първи медал за България от Европейското по вдигане на тежести за юноши Денис Данев с първи медал за България от Европейското по вдигане на тежести за юноши
Чете се за: 00:22 мин.
Сребро за България! Дениз Данев с медал от Европейското първенство по вдигане на тежести Сребро за България! Дениз Данев с медал от Европейското първенство по вдигане на тежести
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Чете се за: 17:12 мин.
У нас
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ