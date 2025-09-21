Монтана 2003 с второ място на турнир в Серес

Монтана 2003 приключи на второ място на приятелския турнир в Серес. Баскетболистките на Преслав Пешев допуснаха поражение срещу Панасерайкос с 57:77 на финала, който се изигра на гръцка територия.

Само преди ден действащите шампионки в женската А група надделяха над ПАОК с 85:79 на полуфиналите в първото издание на турнира на името на Каити Еманоуилидоу.

Така „белите“ приключиха своята подготовка за новия сезон с една победа и три загуби. Монтана вече очаква старта на Адриатическата лига, където на 8 октомври ще бъде домакин на Орлови в първия кръг.