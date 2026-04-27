Монтана надяви Добруджа с гол от дузпа на Борис Димитров

Монтана победи Добруджа с минималното 1:0 в мач от първия плейофен кръг на Първа лига. Гостите можеха да избегнат загубата, но в 98-ата минута Марсио Роза спаси дузпа на резервата Валдумар.

Домакините откриха резултата на стадион "Огоста" в Монтана в 25-ата минута. Борис Димитров се разписа от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Ангел Ангелов.

Първият точен изстрел за гостите дойде в 34-ата минута. Марсио Роза изби в корнер шут от пряк свободен удар на Вашко Оливейра.

След почивката футболистите на Ясен Петров заиграха по-смело в преден план. Марсио Роза спаси изстрел на Вашку Да Куня.

В 5-а минута на добавеното време гостите също получиха дузпа. Филип Ежике фаулира Ди Матео Ловрич. Зад бялата точка застана появилият се от резервната скамейка Валдумар, но Марсио Роза спаси изпълнението му.

Добруджа заема 14-ото място в класирането с актив от 26 точки. Монтана остава на последната 16-а позиция в подреждането с 20 пункта.