35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

Монтана се подсили с националка по баскетбол

Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
От клуба обявиха трансфера в профила си във Фейсбук.

Ванеса Кокалова
Снимка: Фейсбук / БК Монтана
Женският баскетболен отбор на Монтана 2003 обяви трансфера на бившата състезателка на Локомотив (София) и националка до 18 години Ванеса Кокалова. Шампионките ще защитават титлата си от българското първенство и ще опитат да надградят представянето си в Адриатическата лига, където завършиха на трето място.

„Ванеса Кокалова е поредното ново попълнение, което ще радва феновете на БК Монтана 2003", пишат от клуба в профила си във „Фейсбук".

„Тя е продукт на школата на Локомотив София, където миналия сезон записва средно по 8.4 точки, 6.0 борби и 2.3 асистенции. През лятото Ванеса бе част от националния отбор на България за девойки до 18 години, който завърши на десето място. Там тя записа средно по 10.7 точки, 3.3 борби и 2.7 асистенции, като взе участие във всичките 7 мача на отбора", добавят още от Монтана.

#Ванеса Кокалова #ЖБК Монтана 2003

