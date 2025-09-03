БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Монтана се раздели с двама футболисти

Спорт
От клуба благодариха на играчите за тяхната отдаденост.

Монтана
Снимка: Startphoto.bg
ПФК Монтана се разделя с полузащитника Стефан Каменов и защитника Денис Динев, информираха официално от клуба.

Юношата на отбора Каменов изигра общо 138 мача с екипа на Монтана в Първа и Втора лига, в които отбеляза 2 гола и направи 6 асистенции.

"Стефан винаги е демонстрирал професионализъм, отдаденост и верност към клуба, оставяйки ярка следа както на терена, така и в сърцата на нашите фенове. Благодарим ти за всички години, през които защитаваше с чест синьо-белия екип, и ти пожелаваме успех в следващите предизвикателства", написаха от клуба в профила си в социалната платформа Фейсбук.

Централният защитник Динев изигра 57 мача с екипа на клуба, в които реализира 1 гол и направи 1 асистенция.

"Той бе ключова фигура за промоцията на отбора от Втора лига в Първа лига и винаги демонстрираше професионализъм и отдаденост. Благодарим ти, Денис, за всичко, което направи за Монтана и ти пожелаваме успех в бъдещите предизвикателства", добавиха от лагера на Монтана.

