Монтана спря устрема на Локомотив Пд

В класирането "смърфовете" са на трето място с 29 точки, докато новакът в първенството е на 14-а позиция с 14 пункта.

Локомотив Пловдив - Монтана
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Отборите на Локомотив Пловдив и Монтана завършиха 0:0 в среща от 17-ия кръг на Първа лига.

В 11-ата минтуа Парвизджон Умарбаев пропусна отличен шанс да даде преднина на домакините. Той достигна първи до една топка, която стражът на гостите Мартин Михайлов някак блокира изстрела му в корнер.

Монтана отговори с опасен удар на Давид Малембана от пряк свободен удар, но топката премина на сантиметри от страничната греда.

В края на първото полувреме Жулиен Лами имаше на два пъти възможност да стреля към вратата на новаците, но и при двата му изстрела бранители на гостите блокираха топката.

Играта не се промени особено и през втората част, в която двата отбора продължиха да правят много грешки.

Най-добрата възможност за гол в целия мач дойде в 59-ата минута, когато бранителят на Монтана Соломон Джеймс изби от самата голлиния изстрел на Лами.

Седем минути след това Давид Малембана изпрати много тежък удар от далечна дистанция, който обаче вратарят на Локомотив Боян Милосавлевич изби в корнер.

В 87-мата минута центриране на Кристофър Ачеампонг едва не се превърна в гол, след като топката кацна на напречната греда.

До края на мача нова чиста ситуация за гол така и не се откри и срещата приключи при 0:0.

