Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Морски дрон атакува танкер на руския "сенчест флот" в Черно море

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Това заявиха от Министерство на транспорта на Турция

морски дрон атакува танкер руския сенчест флот черно море
Турция заяви днес, че безпилотен плавателен съд вероятно е атакувал танкер от "сенчестия флот" на Русия в Черно море край бреговете на Турция, след като корабът беше атакуван първоначално снощи, предаде Ройтерс.

Турското министерство на транспорта заяви в съобщение, че корабът "Вират" ("Virat") е понесъл незначителни щети след атаката и е в стабилно състояние, а екипажът е добре.

"Вират", който вероятно е бил атакуван от морски дронове на около 35 мили от брега в Черно море, изглежда е нападнат отново тази сутрин от безпилотни плавателни съдове. ("Вират") е понесъл незначителни щети на десния борд над водолинията", посочва министерството.

Все още не е известно кой стои зад нападението, отбелязва агенцията.

Отделно турските власти продължават усилията за потушаване на пожара и охлаждане на друг плаващ към Русия танкер, който се запали след експлозия в Черно море вчера, посочва министерството.

Спасителните екипи са евакуирали 25 членове на екипажа от 274-метровия "Кайрос" ("Kairos") след пожара, отбелязва институцията.

Вчера Турция заяви, че "Кайрос" е плавал към руското пристанище Новоросийск, когато съобщил за "външен удар", причинил пожара на около 28 морски мили от турския бряг.

И "Кайрос", и "Вират" са в списъка на корабите, които са обект на санкциите, наложени на Русия след пълномащабната й инвазия в Украйна през 2022 г., според данни на Лондонската фондова борса, отбелязва агенцията.

#"руски сенчест флот" #атака #дрон

