Може ли Сирия отново да се превърне в туристическа дестинация?

от БНТ , Източник: БТА

Чете се за: 03:10 мин.
По света




Сирия се нуждае от инвестиции от около 100 млрд. сто долара през следващите седем години, за да съживи туристическия си сектор, заяви сирийският министър на туризма Мазен ас Салхани пред в. "Нешънъл".

Страната се стреми да привлече средства за рехабилитация на обекти на културното ѝ наследство, възстановяване на хотели, изграждане на нови курорти и основен ремонт на инфраструктурата, за да посреща местни и международни посетители, посочи той пред базираното в Обединените арабски емирства издание и добави, че 1468 туристически обекта се нуждаят от реконструкция и съживяване.

Сирия постепенно възстановява задълго замрелия си туристически сектор по време на гражданската война и санкциите, които я изолираха от световната финансова система. През септември Дамаск подписа инвестиционни сделки на стойност 1,5 млрд. долара в подкрепа на туризма чрез директни договори и предварителни споразумения.

При пика на туристическия си бранш през 2010 г. Сирия привлече 8,5 милиона туристи. Но с началото на вътрешния конфликт, при който стотици хиляди загинаха, а милиони избягаха в чужбина, икономиката се срина.

Сегашното сирийско правителство на президента Ахмед аш Шараа се стреми да върне доверието на инвеститорите, да привлече преки чуждестранни вложения, да реформира законите и да въведе преоценена валута.

Сирия се стреми да привлече общо пет милиона посетители тази година в сравнение с около четири милиона през миналата, посочи Ас Салхани. Необходимо е обаче да се повиши общественото доверие в безопасността и сигурността, да се увеличат въздушните връзки със света и капацитетът на авиокомпаниите, да се ремонтира международното летище в Дамаск, да се подобри автомобилният и железопътният транспорт, да се предложи качествено настаняване, да се възстановят засегнати от войната забележителности.

Съгласно петгодишната си стратегия за туризъм, Сирия има за цел да увеличи приноса на сектора към брутния вътрешен продукт от 15% през 2025 г. до между 30 и 35% до 2030 г., обясни министърът. По думите му планът предвижда наемането на 40 000 души на преки и непреки работни места в туризма през 2026 г., като броят им ще се увеличи до между 450 000 и 500 000 до 2030 г.

Снимки: БТА

Общият брой посетители в Сирия през първите единадесет месеца на 2025 г. е достигнал 3,56 милиона, което е с 18% повече спрямо същия период на миналата година, според доклад на сирийското Министерство на туризма. По-голямата част от тях са живеещи в чужбина сирийци - 2,69 милиона, което е увеличение с 6% на годишна база.

#Сирия #туризъм

Последвайте ни

