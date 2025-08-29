БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МРРБ отговори на Васил Терзиев: Корекции в проектите, а не политически игри бавят плащанията към Столична община

Чете се за: 02:05 мин.
У нас
протест мррб строежа струма
Министерството на регионалното развитие и благоустройството отговори на кмета на София Васил Терзиев, който обвини ведомството, че бави плащания от програмата за общинско финансиране.

"Във връзка с твърдението на кмета на София Васил Терзиев, че "МРРБ с месеци бави плащания към София от програмата за общинско финансиране" и направените внушения за "политически игри", правим уточнението, че всяка община е длъжна да предостави определен набор от документи, за да може МРРБ да изплати заявените суми. Това не са нови изисквания, а такива, които съпътстват програмата от самото ѝ създаване. Столична община e направила няколко корекции в проектите си, които налагат отразяването им в документацията. Това допълнително бави цялостния процес. Конкретно за ул. "Опълченска" - изпълнението на проекта е обект на проверка за нередности от различни институции, което задължава МРРБ да не извършва трансфер в полза на Столична община.

Кметът Терзиев обаче пропуска ситуацията с програмата за саниране, която също се управлява от МРРБ. Фактите са следните: през 2023 г. МРРБ превежда 16 105 000 лева аванс за стартиране на санирането на 23 жилищни блока. Срокът за избор на изпълнител е изтекъл през 2024 г. и по молба на Столична община е удължен с анекс до 01.06.2025 г. Към днешна дата за 6 блока все още няма избрани изпълнители, а за 4 блока изпълнителят е избран извън определения срок. Всичко това поставя под риск изпълнението на санирането на жилищни блокове в София, чието финансиране е в размер на близо 54 млн. лева".

#Васил Терзиев #София #МРРБ

