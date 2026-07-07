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Музеят „Белведере“ представи дигитален каталог на колекцията си от произведения на Густав Климт

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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разходка австрия двореца белведере снимки
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Музеят „Белведере“ във Виена представи дигитален каталог на колекцията си от произведения на Густав Климт, който дава подробна информация за всички 24 творби на художника, съхранявани в културната институция, предаде АПА.

Сред най-известните произведения в колекцията е шедьовърът „Целувката“ (Der Kuss), който е сред основните притегателни места за посетителите на „Горния Белведере" (Oberes Belvedere). С новия онлайн каталог музеят прави достъпни резултатите от продължаващите изследвания върху творчеството на Климт.

„За първи път австрийски федерален музей осигурява публичен достъп до своята колекция в такъв мащаб“, заяви генералният директор на „Белведере“ Стела Ролиг, цитирана от АПА. Според нея проектът свързва изкуствоведските и реставрационните анализи с изследвания на произхода на картините, като дигиталният формат цели да популяризира максимално наследството на Климт.

Междудисциплинарен екип работи от 2022 г. върху подробно проучване на произведенията на художника, притежание на музея. Онлайн каталогът включва изкуствоведски анализи на всяка творба, документация от реставрационни изследвания, материали от архива на „Белведере“, история на изложбите, библиография и връзки към дигитални източници.

За всяко произведение е представена и историята на неговата собственост - т.нар. провенанс, която проследява пътя му през различни периоди и притежатели, уточнява АПА.

#дигитален каталог #Белведере #Густав Климт

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