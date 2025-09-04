БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На 140 години е въжената железница в Лисабон, на която при инцидент вчера загинаха 15 души

Диана Симеонова
Чете се за: 02:32 мин.
По света
На 140 години е въжената железница в Лисабон, на която при инцидент вчера загинаха 15 души
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Ден на траур в Пoртугалия, след като 15 души загинаха, а 18 бяха ранени при инцидент с фуникулярната железница „Елевадор да Глория“ в Лисабон. Петима от пострадалите са в тежко състояние. Причините за инцидента с популярното 140-годишно съоръжение се изясняват.

Антони Хавиер, турист от Испания: "Планирахме да се качим на фуникуляра днес. Но имаше дълга опашка и се отказахме. Иначе щяхме да вземем точно този. Добре, че не се качихме."

Антони Хавиер от Испания и семейството му са имали късмет снощи. Иначе можеше да са сред жертвите на тежкия инцидент в Лисабон, при който фуникулярната железница „Елевадор да Глория“ дерайлира и се заби в сграда. Влакчето е било пълно с туристи, решили да се изкачат в лятната вечер от Площада на Реставраторите до бохемския квартал "Байро Алто".

"Обърнах се и видях катастрофата. Заради завоя влакчето се преобърна и се заби в сградата. Единственият човек, когото видях, не беше вътре. Стоеше на улицата и е малко вероятно да е останал невредим. Не можах да видя никого вътре във влакчето, защото всичко стана толкова бързо."

Самоличността и националностите на загиналите все още се изясняват. Португалия обяви днес ден на национален траур. Президентът Марселу де Соуза изказа съболезнования на семействата на жертвите и пострадалите. Хората, събрали се на мястото на инцидента, гадаеха за причините за трагедията.

Карла Гомеш: "Трагична, наистина трагична ситуация. Нямам думи. Надявам се да няма грешки по поддръжката, особено с кабелите на фуникуляра. Това е туристически транспорт, който позволява на хората да вървят пеша и благодарение на него туристите могат да открият Лисабон. Не сме очаквали, че може да се случи такъв ужасен инцидент. Не е добре за имиджа ни."

Трагедията е без прецедент. Фуникулярът "Елевадор да Глория" e най-натоварената въжена железница в Лисабон. Тя е построена през далечната 1885 година, но според компанията оператор, всички протоколи за поддръжка на съоръжението са били спазени.

#въжена железница #Португалия #Лисабон

