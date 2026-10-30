На 6 ноември започва изплащането на пенсиите, обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 16 ноември

Изплащането на пенсиите за ноември чрез пощенските станции ще започне на 6 ноември и ще завърши на 20 ноември. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 16 ноември, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени също на 6 ноември.

От НОИ отбелязват, че през месецае отново ще се приложат влезлите в сила в края на юли промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според тях, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва, съответно – завършва, в предходния работен ден.

На 3 ноември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до двегодишна възраст и за осиновяване на дете до петгодишна възраст за предходния месец октомври.

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“, допълват от институцията.